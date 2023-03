En plus d’aimer la mode, Cristina Cordula semble également être une grande fan de séries télé. Une passion que vous avez certainement en commun avec cette dernière.

Vous avez de la chance puisque cette dernière a décidé de vous montrer comment créer une tenue inspirée de la série, Sex and The City. Alors, prenez des notes !

Cristina Cordula nous montre comment créer une tenue inspirée de Sex and The City

La série Sex and The City est la préférée des fans de mode

Bien souvent, les fans de mode sont également des grandes fans de série télé. C’est notamment le cas de la styliste Cristina Cordula. Mais, cette dernière ne suit pas n’importe quel programme. En effet, il se trouve que cette dernière aime beaucoup la série Sex and The City.

Ce programme prend place dans la ville de New York et suit le quotidien d’une bande d’amies branchées. Ainsi, ces jeunes femmes sont toujours à la pointe des tendances.

Suivez les conseils de Cristina Cordula pour vous habiller comme vos héroÏnes

Cristina Cordula a donc décidé de vous aider à créer une tenue inspirée de la série Sex and The City. La styliste a alors copié le look de Carrie, personnage principal de la série. Ainsi, elle a opté pour un jean taille haute avec des strass. Pour le haut, Cristina a choisi une chemise rose bonbon avec laquelle elle ne va pas passer inaperçu.

Elle a également décidé de mettre des mules rose. Pour le sac, la présentatrice s’est tournée vers un modèle en jean qui va apporter un côté vintage à la tenue. Il ne vous reste plus qu’à suivre les indications de Cristina !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Le rose bonbon sera très à la mode la saison prochaine

Vous ne le savez peut être pas encore mais le rose bonbon sera l’une des couleurs que vous verrez partout dès le début du printemps prochain. En effet, le look Barbie sera très à la mode au retour des beaux jours. Ne vous inquiétez, ce style reste très facile à porter dans la vie de tous les jours.

Pour ce faire, vous pourrez opter pour cette robe Shein rose bonbon. Si vous avez peur d’en faire trop, vous pourrez vous contenter d’apporter une touche de rose à votre look avec des accessoires colorés. Ainsi, vous pourrez choisir un sac fuchsia ou bien une ceinture rose.