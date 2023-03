Même si elle approche désormais des soixante ans, Cristina Cordula ne fait pas du tout son âge.

Il faut dire que cette dernière suit une routine sportive assez particulière pour réussir à rester en forme. Vous avez de la chance puisque la styliste a décidé de vous montrer ses exercices préférés pour garder la ligne !

Cristina Cordula vous dévoile sa routine préférée pour rester en forme

La styliste est toujours aussi resplendissante malgré les années

Malgré les années et le temps qui passent, Cristina Cordula est toujours aussi resplendissante. C’est bien simple, on dirait que cette dernière ne vieillit pas. Pourtant, la styliste se rapproche peu à peu des soixante ans. Il faut dire que Cristina sait parfaitement comment se maquiller et corriger ses petites imperfections.

Elle suit également une routine soin de la beauté adaptée à son âge et aux besoins de sa peau. Si vous avez envie de lui ressembler, vous allez pouvoir vous inspirer de ses habitudes beauté et maquillage.

Une routine sportive que Cristina Cordula suit à la lettre

En plus de faire attention à sa peau et à son maquillage, Cristina Cordula suit également une routine sportive hebdomadaire. En effet, cette dernière affiche toujours une silhouette tonique et mince. De quoi vous donner envie de vous remettre au sport vous aussi. Ainsi, cette dernière a confié faire beaucoup de cardio pour brûler des calories. Mais, ce n’est pas tout.

Comme elle l’a confié sur son compte Instagram, Cristina est également une grande fan de yoga et d’étirements. Cela va lui permettre de gagner en souplesse mais aussi d’améliorer sa posture. Le yoga va faire travailler l’ensemble de vos muscles en profondeur, même les plus profonds.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Cette dernière choisit des tenues qui flattent sa silhouette

Comme vous le savez, Cristina Cordula est une experte de la mode. Si bien qu’elle va toujours choisir des tenues qui vont flatter sa silhouette. En effet, il est très important que vous choisissiez vos vêtements en fonction de votre morphologie. Par exemple, si vous avez envie d’un effet ventre plat, vous pourrez opter pour un jean Boohoo.

La coupe évasée va également permettre d’allonger vos jambes. De même, les robes fluides seront très flatteuses pour votre silhouette. Vous devrez à tout prix éviter les vêtements trop moulants ou près du corps. A moins d’avoir une silhouette parfaite, ils vont souligner le moindre de vos défauts.