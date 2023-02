Cristina Cordula est une experte du maquillage, si bien que vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés.

Cette dernière a décidé de vous dévoiler ses astuces pour trouver le blush qui sera le plus adapté à votre carnation. De cette façon, vous serez certaine de ne plus vous tromper !

Cristina Cordula vous donne des astuces pour trouver le blush adapté à votre carnation

Le blush idéal si vous avez la peau claire à très claire

Au printemps, le blush sera le produit de beauté dont vous ne pourrez pas vous passer. Ce dernier va donner un côté frais et féminin à votre teint. Seulement, en fonction de votre couleur de peau, vous ne pourrez pas porter n’importe quelle teinte.

Si vous ne savez pas quel blush choisir, il vous suffit de suivre les conseils de Cristina Cordula. Ainsi, si vous avez la peau claire voir même très claire, il vous faudra plutôt vous diriger vers un blush rosé. C’est la teinte parfaite pour avoir bonne mine.

La teinte la plus adaptée si vous avez la peau matte comme Cristina Cordula

Le blush rosé ne sera pas vraiment idéal si vous avez la peau matte ou dorée comme celle de Cristina Cordula. Ainsi cette dernière va utiliser un produit bien particulier pour sublimer son teint. La styliste va donc plutôt se tourner vers un blush orangé.

C’est la teinte parfaite si vous avez la peau naturellement hâlée. Elle va permettre de sublimer votre visage avec un effet très naturel. Vous devrez alors appliquer votre blush avec un gros pinceau plutôt qu’avec une éponge. Vous devrez faire attention à bien estomper le produit pour que le résultat reste naturel.

Le blush qui vous correspond le mieux si vous avez la peau foncée

Pour terminer, si vous avez la peau plus foncée sur l’animatrice des Reines du shopping, vous pourrez oublier le blush rosé et orangé. A la place, il vous faudra vous tourner vers un produit qui soit un petit peu plus sombre. Ainsi, dans ce cas, Cristina vous conseille de choisir un blush dans les tons prune. C’est la couleur qui correspondra le mieux à celle de votre peau.

Vous devrez alors appliquer votre blush au niveau de vos pommettes. Cela va permettre de réveiller votre teint et de lui donner un côté beaucoup plus vivant. Vous n’avez plus qu’à suivre les conseils de la styliste !