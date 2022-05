Suite à la démission de Jean Castex cet après-midi, Emmanuel Macron vient de nommer Élisabeth Borne comme Première ministre.

Elle officiait comme ministre dans son précédent quinquennat comme ministre des Transports au Travail en passant par l’Écologie.

Élisabeth Borne avait les faveurs des pronostiqueur et le fait qu’elle soit une femme l’avantage beaucoup.

Félicitations Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne !

Une femme d’État et une femme engagée qui fera réussir la 🇫🇷 et apportera des progrès concrets pour chaque Française et chaque Français ! pic.twitter.com/2ePqdCylGj

— Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) May 16, 2022