L’ancienne miss France Diane Leyre affiche toujours un visage lumineux peu importe la période de l’année. Même en plein hiver, la jeune femme donne l’impression de rentrer tout droit d’un séjour sous les tropiques.

Il se se trouve que cette dernière a un secret pour obtenir un teint hâlé en quelques secondes ! Elle vient d’ailleurs de le dévoiler sur Tik Tok.

Le secret de Diane Leyre pour obtenir un teint hâlé en quelques secondes

Prendre soin de sa peau en hiver s’avère plus compliqué que prévu

En hiver, il n’est pas facile de prendre soin de sa peau. En effet, cette dernière va être fragilisée par le froid et sera beaucoup plus sèche que le reste de l’année. mais, ce n’est pas tout. Ainsi, vous aurez tendance à rester à la maison et à moins sortir.

Le soleil ne sera également pas beaucoup présent. Vous allez alors vous retrouver avec le teint terne et fatigué. Heureusement, l’ancienne miss France Diane Leyre a une astuce pour lutter contre cette problématique.

L’astuce de Diane Leyre pour réchauffer son teint

Très présente sur le réseau social Tik Tok, Diane Leyre aime partager son quotidien et ses astuces beauté avec ceux qui la suivent. La jeune femme a d’ailleurs dévoilé à ses abonnés sa routine pour avoir bonne mine en hiver. Ne vous inquiétez pas, elle ne se sert que de deux produits. Ainsi, cette dernière va mélanger quelques gouttes d’autobronzant à sa crème de jour.

Elle va ensuite appliquer ce mélange sur son visage. Sa peau va afficher un éclat doré très naturel. Diane Leyre a même montré les produits qu’elle utilisait exactement. L’ancienne miss semble être une fan de la marque The Ordinary. Cela tombe bien puisqu’il s’agit d’une marque très abordable en termes de prix.

Les actifs à privilégier pour apporter de l’éclat à votre peau

En plus de l’astuce de Diane Leyre, vous pourrez adapter votre routine beauté en fonction de la saison. Cet hiver, vous devrez miser sur des soins plus riches et qui vont illuminer votre peau. Ainsi, vous pourrez opter pour des huiles végétales qui vont nourri votre peau en profondeur pendant la nuit.

Le matin, pour réveiller votre visage, vous pourrez utiliser un sérum à base vitamine C. Pour le contour des yeux, nous vous conseillons de choisir plutôt un soin à la caféine qui fera dégonfler vos cernes et vos poches.