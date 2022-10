Les épices font partie intégrante de la cuisine indienne. Les gens les ajoutent aux plats principaux comme le curry et le biryani, aux desserts et aux boissons. Même les cuisines préparées dans d’autres espaces géographiques que l’Inde contiennent des épices en abondance. Historiquement, les épices ont amenées par des commerçants du monde entier en Inde il y a des siècles. Elles ont de nombreuses fonctions autres que la saveur et le goût. Par exemple, le curcuma est réputé pour ses effets antibactériens et thérapeutiques. De nombreuses épices peuvent également vous aider à perdre du poids en supprimant votre appétit et en brûlant plus de calories grâce à leurs propriétés nutritionnelles.

Avantages nutritionnels des épices

Les épices ont des saveurs intenses mais ne contribuent pas de manière significative aux calories de notre alimentation. Cela s’explique par le fait que nous les utilisons en quantités relativement faibles. Cependant, certaines épices contiennent une grande quantité de protéines, de graisses et de glucides. Le paprika, par exemple, contient beaucoup de vitamine A.

Les épices contiennent des quantités importantes de fer, de minéraux, de magnésium et de calcium. La plupart des épices ont des effets antioxydants et contiennent des composants phénoliques comme les flavonoïdes, qui améliorent l’absorption des nutriments par l’organisme. Il est également important de sélectionner des épices biologique et de se tourner vers une épicerie fine de qualité.

Les épices qui aident à la perte de poids

1. Cannelle

La cannelle possède plusieurs antioxydants et composés anti-inflammatoires. La propriété la plus connue de la cannelle est sa capacité à favoriser la perte de poids. La cannelle a un effet coupe-faim naturel. De plus, elle accélère votre métabolisme. Elle agit comme un stimulant de l’insuline et permet une métabolisation plus efficace du sucre. L’une des principales causes de l’excès de poids corporel est la résistance à l’insuline. Cela ne signifie pas que la personne est diabétique, mais plutôt que l’insuline n’est pas métabolisée. Le sucre présent dans l’organisme se transforme en graisse s’il n’est pas absorbé par son métabolisme. La cannelle aide à décomposer et à métaboliser le sucre. Par conséquent, elle aide à perdre du poids.

2. Le poivre de Cayenne

Cette épice brûlante est facilement digérée par l’estomac et réduit la faim. L’élément actif du poivre de Cayenne aide à réduire le mauvais cholestérol, ce qui améliore la santé cardiaque. En outre, la capsaïcine contenue dans le poivre contient des propriétés thermogéniques qui aident à brûler les graisses.

Selon une étude, l’ajout d’un gramme de poivre de Cayenne à un repas peut augmenter considérablement la température centrale du corps. Par conséquent, votre corps brûle davantage de calories. En outre, il accélère le processus métabolique. Le taux de transformation des aliments par le corps et des liquides en énergie est déterminé par le taux métabolique. Par conséquent, le corps transforme les nutriments en énergie plutôt que les graisses stockées lorsque votre taux métabolique augmente.

3. Fenouil

Le fenouil, communément appelé Saunf, est un diurétique naturel et un coupe-faim. Il est riche en vitamines A, C et D. Il offre plusieurs caractéristiques antioxydantes qui favorisent la santé digestive. L’amélioration de la digestion se traduit naturellement par un système digestif sain et entraîne une perte de poids.

Le fenouil est riche en fibres, il vous permet donc de vous sentir rassasié plus longtemps. Par conséquent, il réduit les fringales et la suralimentation, ce qui entraîne une faible consommation de calories. En fin de compte, il contribue à la perte de poids. Le fenouil prévient l’accumulation des graisses en favorisant une meilleure absorption des vitamines et des minéraux. Comme le fenouil contient des caractéristiques diurétiques, la consommation de thé au fenouil peut aider à éliminer les toxines du corps, ce qui entraîne une perte de poids.

Les graines de fenouil sont essentielles pour stimuler le métabolisme. Un taux métabolique sain conduit à un poids idéal et maintenu. La clé pour perdre du poids d’une bonne manière est d’avoir un métabolisme sain. Les graines de fenouil contiennent des huiles volatiles telles que l’estragole, la fenchone et l’anéthole. Elles facilitent la digestion en augmentant la formation de sucs gastriques. La clé pour perdre du poids de manière optimale est d’avoir un bon système digestif.

4. Fenugrec

Le fenugrec contient des fibres qui aident à supprimer les envies de manger. Les fibres vous donnent également une sensation de satiété et vous empêchent de trop manger. En outre, les fibres mucilagineuses contenues dans les graines de fenugrec détendent et protègent le système digestif des dommages causés par les radicaux libres. Par conséquent, elles améliorent la digestion et l’absorption des aliments.

Les graines de fenugrec contiennent une quantité importante de fibres insolubles, qui sont essentielles à une bonne digestion et facilitent l’élimination des toxines. En outre, le galactomannane est un hétéropolysaccharide hydrosoluble présent dans les graines de fenugrec. Il améliore la perte de poids en réduisant l’accumulation de graisse.

5. Cardamome

La cardamome est un diurétique et un stimulant digestif qui tonifie le métabolisme et brûle les graisses plus efficacement. Une cuillerée de cette épice parfumée peut donc vous aider à perdre quelques kilos.

La cardamome favorise la perte de poids en prévenant l’indigestion, la constipation et la rétention d’eau. Elle contient des substances chimiques actives qui combattent les bactéries et équilibrent la flore intestinale. Elle permet également une bonne digestion. De plus, elle contient de la mélatonine qui accélère le mécanisme de combustion des graisses du corps. Elle facilite également l’expulsion de l’excès d’eau du corps, retenue sous forme d’urine.

La majorité de la graisse accumulée près du ventre chez de nombreuses personnes augmente le risque de divers problèmes de santé. L’eau de cardamome aide à limiter le stockage de la graisse du ventre en réduisant les bourrelets dans cette région. Vous pouvez mélanger quelques gousses dans votre thé ou les manger pour obtenir des résultats optimaux.

6. Le poivre noir

Le poivre noir est capable de bien plus que de simplement aromatiser votre repas. Par exemple, la pipérine, un produit chimique présent dans le poivre noir, améliore la fonction métabolique et réduit le stockage des graisses dans le corps. Par conséquent, vous pouvez prévenir efficacement l’obésité avec des plats à base de poivre noir comme le thé au poivre noir.

Le poivre noir facilite en outre l’absorption inefficace des nutriments par l’organisme. C’est ce qu’on appelle la biodisponibilité alimentaire. En outre, il aide à renforcer l’immunité et à prévenir les infections. S’il est mélangé à d’autres ingrédients brûleurs de graisse, le poivre noir peut brûler une quantité de calories équivalente à une marche de 20 minutes. Il empêche également la formation de nouvelles cellules graisseuses.

7. L’ail

En plus de sa saveur forte, cette épice possède également des effets brûleurs de graisse. L’ail brûle la graisse corporelle en augmentant la température générale du corps.

L’ail est essentiel pour augmenter les niveaux d’énergie, ce qui vous aide à brûler des calories et à rester en forme. Il augmente activement le taux métabolique et aide le corps à perdre du poids plus efficacement. En outre, l’ail est bien connu pour ses propriétés coupe-faim. Il vous maintient rassasié pendant longtemps, ce qui réduit les risques de suralimentation.

C’est un fantastique détoxifiant. Il facilite l’élimination des toxines qui endommagent gravement le système digestif. L’ail offre également plusieurs autres avantages pour la santé, notamment une baisse de la pression artérielle, une réduction de l’inflammation et une prévention des maladies cardiaques et de l’arthrose. Par conséquent, vous devriez inclure l’ail dans votre alimentation régulière.

8. Le curcuma

Le curcuma est une plante immunitaire bien connue qui peut également favoriser la perte de poids. En effet, il possède les qualités suivantes : il facilite la digestion et est un puissant agent brûleur de graisse. Il contient également une substance chimique appelée curcumine, qui contribue à augmenter le taux métabolique de l’organisme avec la chaleur corporelle.

La curcumine réduit les marqueurs inflammatoires liés à l’obésité. Les personnes en surpoids ou obèses présentent des niveaux plus élevés de ces indicateurs. Par conséquent, cette substance peut vous aider à perdre du poids, à inhiber la croissance des tissus adipeux, à prévenir la prise de poids et à améliorer la sensibilité à l’insuline.

Mélangez la poudre de curcuma à votre curry ou à vos boissons et profitez de votre alimentation saine.

9. Ashwagandha

C’est l’une des épices les plus efficaces pour la réduction du poids. Cette plante peut aider à améliorer la digestion et à favoriser le métabolisme. L’herbe contient des antioxydants, des anticonvulsivants et des qualités antibactériennes.

L’ashwagandha aide à réduire le stress, l’une des principales raisons de la prise de poids à l’heure actuelle. Chez les femmes en particulier, divers problèmes physiques sont source de stress. Parmi ces problèmes, citons un cycle menstruel irrégulier, l’acné, les boutons et les ballonnements. Ces problèmes augmentent directement le niveau de cortisol dans l’organisme, ce qui entraîne un stress supplémentaire. Le stress et les niveaux élevés de cortisol contribuent généralement à la prise de poids. L’ashwagandha soulage l’anxiété et réduit les effets néfastes du cortisol sur le corps et la santé en général. Il supprime la faim et, par conséquent, aide à la perte de poids.

L’ashwagandha est riche en antioxydants, nécessaires à la perte de poids et à la santé générale. Ils stimulent le taux métabolique, réduisent l’inflammation et aident à brûler les graisses accumulées dans le corps.

10. Guggul

Le guggul est une herbe extraite de la résine de l’arbre Commiphora Mukul. Selon une étude, le guggul peut aider à la perte de poids et améliorer la fonction thyroïdienne. En outre, la combinaison d’un supplément de phosphate de guggulstérone avec un exercice régulier entraîne une réduction considérable de la masse graisseuse du corps.

L’hypercholestérolémie est couramment traitée et contrôlée avec cette plante ayurvédique. En outre, les remèdes ayurvédiques sont réputés pour aider les gens à perdre du poids et à adopter un mode de vie plus sain.

Le guggul comprend des stéroïdes végétaux connus sous le nom de guggulstérone qui aident à réduire le cholestérol et les triglycérides. Les recherches suggèrent que la guggulstérone contribue à améliorer la santé de la thyroïde, ce qui signifie qu’elle aide la capacité naturelle du corps à contrôler le métabolisme. La fonction première de la thyroïde est de réguler votre métabolisme.

Le métabolisme fait référence à la façon dont votre corps convertit les aliments en énergie qu’il peut utiliser pour fonctionner. La thyroïde produit des hormones T4 et T3 pour réguler le métabolisme. Ces hormones sont chargées d’informer les cellules de l’organisme de la quantité d’énergie qu’elles doivent consommer. L’absence de libération correcte de ces hormones entraîne le stockage de tous les nutriments dans les graisses. Par conséquent, cela contribue davantage à la prise de poids.