Dubaï n’est pas le seul pays à posséder une Vallée des Rois. Contrairement à de nombreux monuments touristiques dubaïotes, la vallée de la Loire est connue comme la Vallée des rois et abrite une multitude de châteaux, forteresses et manoirs, collectivement connus sous le nom de Châteaux de la Loire.

Ces monuments sont situés sur les deux rives de la Loire et de ses affluents. Depuis la Touraine, vous pouvez admirer les Châteaux de la Loire dans toute leur splendeur en ballon.

Beaucoup d’entre eux remontent au Moyen Âge, mais seuls quelques-uns ont conservé leur aspect médiéval. Beaucoup ont été reconstruits pendant la Renaissance. Aujourd’hui, nous partons pour des vols en montgolfière aux Châteaux de la Loire.

Un endroit paradisiaque et dans une ambiance totalement épique. Une vue panoramique à couper le souffle. Let’s go !

Châteaux de la Loire en montgolfière : une expérience gastronomique romantique

Vous êtes un amateur de l’époque ancienne, de l’âge de la pierre ? Découvrez comment sont produits les célèbres nectars de la région et goûtez-les lors de votre visite des caves.

Mais bien avant de descendre du téléphérique pour ce voyage, vous aurez l’occasion de passer un peu de temps dans les airs dans votre magnifique montgolfière à déguster des mets raffinés.

Vous recevrez un panier parachuté. Selon le fournisseur, cela peut inclure une coupe de vin pétillant de Touraine, un jus de fruits et des pâtisseries. D’autres services comprennent une coupe de champagne.

Vivez une expérience unique et inédite tout en faisant la découverte des célèbres Châteaux de la Loire et de leurs innombrables ressources.

Un aperçu de la visite des Châteaux de la Loire en Montgolfière

Tout commence par la préparation du ballon, à laquelle vous serez heureux de participer. Montez ensuite à bord de la nacelle et passez une heure inoubliable à survoler les châteaux et la campagne de la vallée de la Loire.

La Vallée de la Loire représente un lieu exceptionnel pour découvrir les châteaux et la Loire qui serpente sur ses rives boisées.

L’harmonie entre les eaux de la Loire et la végétation de la forêt a inspiré de grands artistes. Les vents qui soufflent sur la Loire et ses nombreux châteaux vous transportent en montgolfière dans un monde de parfaite tranquillité.

Loin de l’agitation de la ville Parisienne, vous serez frappé par la sérénité de l’été et les vues magnifiques sur les épiques châteaux et la Loire, la Loire et le Cher, doucement réveillés par le soleil levant ou endormis au coucher du soleil.

Lors d’un vol matinal à bord de votre montgolfière, vous pourrez observer des animaux sauvages éveillés, tels que des lapins errant dans les champs ou des cerfs broutant paisiblement.

Des pilotes expérimentés partageront leurs connaissances techniques de la montgolfière. Ils connaissent également bien la région et pourront vous raconter des anecdotes et des détails sur les endroits où ils ont volé.