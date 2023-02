A la recherche d’une méthode simple et efficace pour perdre du poids? Jessie Inchauspé, également connue sous le nom de « Glucose Goddess » sur les réseaux sociaux, propose une solution révolutionnaire dans son livre « Faites votre glucose révolution ».

Selon elle, il est possible de perdre du poids en régulant le taux de sucre sanguin et en évitant les pics de glycémie, sans avoir besoin de se priver de dessert, de limiter les apports énergétiques ou de faire du sport chaque jour. En suivant cette méthode, il serait même possible de manger ce que l’on aime sans se préoccuper des calories.

Tout savoir sur le régime Glucose Révolution

Pour réguler la glycémie, Jessie Inchauspé recommande de manger les aliments dans un certain ordre, de surveiller de près la glycémie et de boire une cuillère de vinaigre de cidre avant les repas.

Elle suggère également d’accompagner les aliments sucrés avec du gras, des protéines et des fibres pour atténuer le pic de glycémie. Elle recommande également de manger le sucre après les protéines, les graisses et les fibres.

Dans quel ordre manger les aliments

Selon Jessie Inchauspé, l’ordre dans lequel on mange les aliments peut avoir un impact sur la régulation de la glycémie et la perte de poids. Elle recommande de commencer par les protéines, les graisses et les fibres, puis de manger le sucre après.

Voici quelques exemples d’aliments que l’on pourrait manger dans cet ordre :

Pour le petit déjeuner : commencer par un oeuf ou deux cuillerées de yaourt au lait entier, puis poursuivre avec des céréales, du chocolat, du pain et de la confiture.

Pour le déjeuner : commencer par une salade avec des légumes et des protéines, comme du poulet ou du tofu, puis poursuivre avec une portion de féculents, comme des pâtes ou du riz, et enfin manger une petite portion de dessert, comme une barre de chocolat.

Pour le dîner : commencer par une soupe ou une entrée légère, puis manger un plat principal avec des légumes, des protéines et une petite portion de féculents, et enfin finir avec un petit dessert, comme une compote de fruits.

Les pertes de poids selon ce régime

Selon l’auteure, de nombreuses études scientifiques récentes confirment que cette méthode fonctionne. Elle cite plusieurs exemples de personnes qui ont perdu du poids en suivant cette méthode, notamment Laura, qui a perdu 23 kilos, et Annalaura, qui a perdu 15 kilos en deux mois.

Comment faire le régime Glucose Révolution

Cependant, il est important de noter que le livre de Jessie Inchauspé contient également des avertissements concernant les effets indésirables qui pourraient résulter de l’utilisation des informations contenues dans le livre.

Il est également surprenant de trouver autant d’invitations à manger dans un livre qui prétend aider à perdre du poids. Le médecin-chef de l’Unité de diabétologie des Hôpitaux universitaires de Genève, François Jornayvaz, commente que certaines des recommandations de Jessie Inchauspé sont « un peu extrêmes », et qu’il est important de garder à l’esprit que manger une quantité excessive de calories, même en suivant cette méthode, peut conduire à une prise de poids.

Voici une liste d’aliments à faible IG que vous pouvez inclure dans votre alimentation si vous suivez le régime Glucose Révolution :

Légumes : épinards, brocolis, choux de Bruxelles, chou-fleur, carottes, courgettes, poivrons, tomates, champignons, oignons, aubergines

Fruits : pommes, oranges, poires, pêches, abricots, prunes, kiwis, fraises, framboises, bleuets, cerises, raisins

Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots noirs, haricots rouges, haricots blancs, fèves

Grains entiers : pain de seigle, quinoa, avoine, orge, riz brun, pâtes de blé entier

Noix et graines : noix de cajou, noix de macadamia, noix de pécan, noix, graines de chia, graines de lin, graines de citrouille

Produits laitiers : lait, yaourt nature, fromage frais, fromage cottage

Viandes et poissons : poulet, dinde, poisson, fruits de mer

En suivant le régime Glucose Révolution, il est possible de perdre du poids. Les aliments à faible IG sont plus rassasiants que les aliments à IG élevé, ce qui signifie que vous vous sentirez plus satisfait plus longtemps après avoir mangé. En conséquence, vous êtes moins susceptible de grignoter entre les repas et de manger des portions plus grandes.