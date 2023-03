Iris Mittenaere est toujours en avance sur les tendances. L’ancienne miss France l’a prouvé une nouvelle fois en arborant une sublime robe nuisette.

Cette tenue sera la plus prisée des fans de mode lors de la saison printemps été. Il semble que la jeune femme ne se soit pas trompée.

Iris Mittenaere fait sensation avec sa très jolie robe nuisette colorée

La robe nuisette sera tendance dès le début de la saison prochaine

Comme vous le savez, le printemps sera bientôt là. Il est donc temps de se préparer à cette nouvelle saison. Pour ce faire, vous allez devoir aller faire du shopping et vous offrir les grandes tendances à venir. Parmi ces dernières, vous allez pouvoir retrouver la robe nuisette.

Ce modèle sera très en vogue dès l’apparition des premiers rayons de soleil. Il s’agit d’une robe légère et très élégante qui est plutôt agréable à porter. Sa coupe fluide mettra votre silhouette et vos formes en valeur. Vous serez la plus séduisante de la saison !

Iris Mittenaere a craqué pour une robe colorée et originale

Iris Mittenaere, quant à elle, a d’ores et déjà craqué pour une magnifique robe nuisette. La jeune femme a choisi un modèle coloré qui permet de mettre son teint en valeur. Il faut dire qu’avec cette robe verte, elle ne passe pas inaperçue. Encore une fois, Iris n’a fait aucun fashion faux pas.

Le vert fait partie des couleurs qui seront très à la mode lors de la saison printemps été. De quoi apporter une petite touche d’originalité à sa tenue. La robe nuisette lui va à la perfection et lui donne une certaine élégance. Il ne vous reste plus qu’à suivre son exemple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Quelques conseils pour copier le style de l’ancienne miss France

L’ancienne miss France n’est pas la seule à pouvoir adopter la robe nuisette. Vous aussi, vous pouvez vous en offrir une. Il ne vous restera plus qu’à l’accessoiriser. Pour cela, rien de compliqué. Ainsi, pour une tenue de soirée, il vous suffira de la porter avec un blazer noir large et une paire de chaussures à talon.

Mais, pour un style qui soit un petit peu plus décontracté, vous pourrez porter votre robe nuisette avec une veste en jean et une paire de baskets blanches. De quoi vous permettre de voler la vedette à Iris Mittenaere et à attirer tous les regards lors de la saison printemps été.