Si vous êtes à la recherche de conseils mode pour le printemps prochain, vous pourrez compter sur Iris Mittenaere.

L’ancienne miss France est toujours à la pointe des tendances. Cette dernière a d’ailleurs décidé de vous dévoiler la jupe qui sera la plus stylée de la saison à venir.

Iris Mittenaere vous dévoile la jupe la plus tendance du printemps

La jupe longue sera un indispensable de la saison printemps été

La saison printemps été est d’ores et déjà de retour. Pour être tendance, vous allez devoir changer un petit peu votre style vestimentaire. Ainsi, la mini jupe ne sera plus du tout à la mode cette saison. Cette dernière sera remplacée par la jupe longue et la jupe midi. Pour être à la mode, vos tenues devront vous arriver en dessous des genoux.

Vous pourrez alors opter pour une jupe à fleurs bohème ou pour une jupe en jean droite. La jupe en jean longue sera un indispensable de votre dressing ces prochaines semaines.

Iris Mittenaere a craqué pour une superbe jupe en jean blanche

L’ancienne miss France Iris Mittenaere est toujours en avance sur les tendances. Ainsi, cette dernière a d’ores et déjà adopté la jupe la plus tendance de la saison printemps été. Sur Instragram, la jeune femme s’est affichée avec une jupe en jean longue.

Elle a alors choisi une jupe en denim blanc pour apporter une touche de style supplémentaire à sa tenue. Pour accessoiriser cette jupe, elle s’est tournée vers le monochrome. Il s’agit d’un style que vous verrez partout dès le retour des beaux jours. Il ne vous reste plus qu’à prendre exemple sur Iris Mittenaere pour être stylée vous aussi.

Quelques conseils pour réussir à imiter le style de l’ancienne miss France

Vous devez avoir envie d’imiter le style d’Iris Mittenaere. Seulement, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. La pièce maitresse de ce style est la jupe en jean longue. Vous ne pourrez pas vous en passer cette saison. Vous pourrez ensuite l’accessoiriser comme vous le souhaitez.

Pour un style élégant et soigné, vous pourrez mettre cette jupe avec un trench et une chemise blanche. Mais, si vous avez envie d’une tenue plus casual, il vous suffira de porter votre jupe en jean longue avec une paire de baskets et un tee shirt. Cette dernière pourra s’adapter à toutes les circonstances.