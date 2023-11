Julien Durix est né en Auvergne, dans la ville de Vichy, en 1991. Il effectue des études classiques d’art avant de choisir au bout de seulement deux années, sa propre direction pour aller vers ce qui lui correspond réellement.

Qui est Julien Durix, l’artiste qui révolutionne le monde de l’art contemporain?

Julien Durix a toujours aimé peindre et créer. Pour lui, l’art est une seconde nature. Sans cesse inspiré, il a toujours en tête de nouveaux projets et fourmille d’idées pour de prochaines peintures à réaliser. Vous pourrez voir ses réalisation sur son site web.

Son travail artistique se distingue par son originalité et un univers très personnel qui font de lui un créateur unique et un digne héritier du monde du pop art et du street art. Ses peintures acryliques se caractérisent par un trait d’une grande précision au sein d’un ensemble très coloré et vivant.

Quel est l’univers artistique de Julien Durix?

Julien Durix a gardé un pied dans le monde de l’enfance. Son univers très coloré et poétique s’inspire des super-héros de son enfance et des personnages de dessins animés.

Tom et Jerry, Superman, Batman, Mickey et de nombreux autres personnages peuplent un monde imaginaire, dynamique, léger, qui fait rêver petits et grands.

Chacune des œuvres de Julien Durix relate une histoire et met en scène nos héros préférés. Julien Durix n’hésite pas à mélanger les époques et les héros.

Ainsi, Marylin Monroe et Charlie Chaplin vont-ils se retrouver ensemble pour vivre une très belle histoire d’amour au sein d’une composition unique pleine de couleurs. L’amour et la tendresse sont toujours présents dans le monde onirique de Julien Durix.

Un peintre qui monte

La cote de Julien Durix ne cesse de grimper. Parmi ses clients, il compte Paris Hilton ou encore Scott Storch qui furent une des premières personnalités à acquérir ses œuvres.

Son travail est également exposé dans les plus prestigieuses galeries comme la galerie Bartoux à New-York et aux quatre coins du monde à Paris, Cannes, Londres, Singapour, Mégève, Lyon.

De même, la cote de ses peintures ne cesse de grimper. En 2022, le prix d’une de ses œuvres peut aller jusqu’à 35k€, variant ainsi de 10k€ à 35k€ alors qu’en 2014, une de ses œuvres se vendait seulement à 750 euros.

Ce n’est pas seulement la cote de ses toiles qui ne cesse de prendre de l’importance mais également sa communauté de followers sur les réseaux sociaux qui regroupe aujourd’hui plus de 250k de personnes.

Une personnalité engagée

Engagé et généreux, Julien Durix aime partager le fruit de son travail en reversant le bénéfice de ses ventes à des fondations comme la fondation Tony Parker.

Pour cette dernière, il a fait don d’une de ses œuvres qui s’est vendu lors d’enchères au prix de 50k€.

De même, lors d’enchères, une autre de ses peintures a été mise en vente à hauteur de 27k€ et les bénéfices ont ainsi pu revenir à la fondation « les rois du monde ».