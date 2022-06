Vous aimez les soins de visage naturel, optimisé qui offre un teint éclatant ? Découvrez le layering. Ce rituel de beauté venu du Japon connaît un vrai un succès en tant que soin du visage.

Issu du mot anglais layer, qui signifie feuille, le layering consiste à superposer couche par couche, des cosmétiques naturels.

Le but est d’obtenir une peau douce, lisse et radieuse, comme les Asiatiques. Dans ce guide, découvrez 6 astuces pour avoir une peau de visage saine.

Layering, avoir une peau de visage saine

Au pays du soleil levant, le soin de la peau est un vrai art de vivre. D’où le teint éclatant et lisse des Japonais. Le layering ou l’art du Saho est une routine de beauté née au Japon et est améliorée partout en Asie, surtout en Corée.

Son objectif est d’avoir un rituel de soin de peau visage naturel, efficace et pur. Cette méthode ancestrale du Japon répond aux besoins vitaux de la peau, grâce à la superposition de couches de produits naturels. Ce qui va apporter à la peau du visage de la volupté avec un teint en porcelaine.

Nos astuces pour avoir une peau de visage saine

Notez tout d’abord que le layering a évolué depuis qu’il a envahi les miroirs de l’occident. Il constitue les techniques de base pour avoir un teint asiatique, avec une peau lisse, douce et sans imperfection. Pour cela, il faut démaquiller, purifier et hydrater avant de protéger la peau, ce sont les habitudes à adopter pour parfaire la technique.

Se démaquiller avec de l’huile végétale

C’est l’étape cruciale pour prendre soin de sa peau au quotidien, le démaquillage avec de l’huile végétale. En baume ou en crème, le produit va purifier votre visage de toutes les impuretés, les particules polluantes, la poussière et la sueur. Profitez de cette occasion pour faire un massage du visage.

Faire un double nettoyage

Utilisez un soin nettoyant qui convient à votre peau, pour cette étape. Elle consiste à nettoyer le visage de tous les résidus d’huile et les saletés plus profondes. En optant pour un double nettoyage, vous purifiez votre peau tout en hydratant les couches en profondeur. C’est un rituel de beauté à ne pas oublier chaque soir. Ainsi votre visage peut se ressourcer.

Appliquer un soin tonifiant

Après le nettoyage, appliquez une brume ou une lotion tonifiante pour humidifier et rééquilibrer l’épiderme. Avec un soin naturel, vous redonnez sa douceur à votre peau en éliminant les calcaires qui la tiraillent.

Ainsi, la lotion va rééquilibrer le pH de l’épiderme et permettre une pénétration en profondeur à vos soins. Pour cette étape, utilisez une lotion, une brume ou une eau micellaire, le matin et le soir.

Revitaliser votre peau au sérum

Ampoule ou crème, le sérum va traiter et revitaliser votre peau, grâce à ses actifs ultra concentrés. Il va nourrir les couches dermiques en profondeur et limiter les radicaux libres. Le sérum va faciliter les actions des crèmes hydratantes de la prochaine étape.

Traiter les contours des yeux

N’attendez pas les rides pour traiter et prendre soin des contours de vos yeux. Face au maquillage quotidien et aux correcteurs, la peau est plus fragile sur ces zones.

Alors, il est important de les revitaliser et éviter le vieillissement de cette partie de l’œil. C’est en fait une autre façon efficace si vous demandez comment éliminer les rides.

Hydrater et protéger votre peau

La crème hydratante est idéale pour le visage afin d’avoir une belle peau, douce et souple. Elle va optimiser la protection naturelle de l’épiderme et limiter les agressions externes, comme la pollution, les poussières ou le vent. Cette phase va redonner tout son éclat à votre visage et renforcer sa texture.

Pour terminer ce rituel made in japan, il ne faut pas négliger l’application du baume à lèvres. Ce soin va réhydrater et renforcer la peau face à toutes formes de sécheresse.