Si vous vous réjouissez à l’idée de partir bientôt en vacances, c’est moins le cas quand vous pensez à faire votre valise.

Heureusement, il existe plusieurs astuces très simples utilisées par les hôtesses de l’air pour ne pas froisser leurs vêtements.

Le secret des hôtesses de l’air pour faire leur valise sans froisser leurs vêtements

Un ordre de rangement bien précis dans votre valise

Les départs en vacances sont souvent une source de joie mais aussi de stress. Ainsi, faire sa valise n’est jamais un moment très plaisant, si bien que de nombreuses personnes attendent la dernière minute pour le faire.

Heureusement, il existe quelques petites astuces utilisées par les hôtesses de l’air pour ne pas froisser leurs vêtements, que ce soit leurs robes ou leurs chemises, pendant le voyage.

Ainsi, pour commencer vous devrez suivre un ordre de rangement bien précis. Vous devrez commencer par mettre les pièces les plus imposantes bien à plat au fond de la valise. Au-dessus, vous pourrez ranger les vêtements plus légers. Pour terminer, vous pourrez utiliser vos chaussettes et vos sous-vêtements pour combler les trous et l’espace vide.

Roulez vos vêtements au lieu de les plier

Pour faire votre valise, vous avez certainement tendance à plier vos vêtements. Il s’agit d’une habitude que suive la plupart des personnes. Pourtant, ce ne serait pas la meilleure solution du tout.

En effet, plusieurs experts recommandent plutôt de rouler vos vêtements au lieu de les plier. Cette méthode de rangement permettrait de gagner beaucoup de place.

Mais, il s’agit aussi d’une excellent moyen pour ne pas froisser vos vêtements pendant le trajet. Avant de partir en vacances, n’oubliez pas non plus de débrancher vos appareils électriques !

Porter vos vêtements lourds plutôt que de les mettre dans la valise

Enfin, pour terminer, il existe une toute dernière astuce qui vous permettra de gagner beaucoup de place dans votre valise. Ainsi, cette dernière consiste à porter sur vous les vêtements les plus lourds ou qui prennent le plus d’espace.

Vous devrez donc les porter pour voyager. Cela peut être une très bonne idée si vous devez voyager en avion et que vous êtes limité en termes de bagage.

Ne commencez pas non plus à enfiler plusieurs paires de chaussettes les unes sur les autres, vous devez rester à l’aise. Il ne vous reste plus qu’à vous motiver et à préparer votre valise !