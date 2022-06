On connait tous le Yoga, cette technique hindoue pour méditer afin de relâcher les muscles. Grâce à ses postures, le Yoga aide au bien-être du corps et de l’esprit.

Depuis 2019, une autre version du yoga fait sensation sur Instagram, le Yoga Skin. C’est une technique de maquillage qui met en valeur la texture et la brillance de la peau.

Le Yoga Skin, c’est quoi ?

Le Yoga Skin est une technique de maquillage qui est apparue sur Instagram, en 2019. Pour un rituel matinal, cette technique met en valeur la texture de la peau sur un ton plus brillant.

L’objectif avec cette technique, c’est de créer un teint rosé, comme après une séance de Yoga. Pour réussir votre Yoga Skin, il faut utiliser le meilleur soin hydratant puis appliquer une bonne dose de fond tein t que vous pourrez illuminer avec un highlighter.

D’après Sarah Hil l, l’experte en Yoga Skin sur Instagram, ce maquillage convient à toutes formes de visage, et tous types de peaux. Alors, si vous souhaitez avoir un teint lumineux avec un effet plus naturel, cette technique est la solution. cette nouvelle tendance de la beauté rendra votre peau plus saine, plus douce et sublime, sans l’ombre des couches de maquillage.

Suite aux publications de notre experte, cette nouvelle tendance a conquis les réseaux sociaux, comme le baking. Alors, si vous rêvez de ressembler à une des Kardashian, découvrez ci-dessous les étapes pour la meilleure application d’un Yoga Skin.

Les étapes pour appliquer un Yoga Skin

Si vous voulez oublier votre teint mat et optez pour une peau plus illuminée et brillante, voici les étapes à suivre;

Le soin hydratant

La première phase d’un Yoga Skin est de nettoyer et hydrater votre peau, et cela, en profondeur. Utilisez un produit hydratant qui convient à votre type de peau. Puis, commencez l’application sur tout votre visage et descendez au niveau de votre cou.

Si vous souhaitez avoir un effet plus profond, faites un massage du visage circulaire. Ces petits gestes vont bien hydrater les dermes et stimuler le flux sanguin. Ensuite, laissez votre peau absorber le produit environ 3 à 5 minutes.

Le fond de teint et l’highlighter

Notez que la magie du Yoga Skin reste dans le dosage du fond de teint et l’highlighter. En effet, si vous souhaitez obtenir un meilleur résultat, le mélange parfait, c’est du fond de teint à 60% que vous ajoutez du highlighter à 40%.

Sara Hill confirme que ce mélange offre un rendu plus naturel. Mais, n’oubliez pas d’appliquer une base de teint avant de sublimer votre teint avec la formule magique.

Pour l’application, utilisez une éponge pour se maquiller humidifié ou le bout de vos doigts.

Afin d’obtenir le rendu souhaité, laissez reposer chaque couche une minute.

Un petit conseil, si vous avez une peau grasse, il est plus prudent de réduire la dose de highlighter. Ainsi, le fini de votre make up ne risque pas d’être trop brillant.

Corriger les petites imperfections

Pour finir en beauté votre Yoga Skin, il est temps de dissimuler les petites imperfections. Prenez votre correcteur liquide et cachez les cernes, le contour du nez et les boutons en quelques touches. Si vous cherchez à obtenir plus naturel, utilisez un pinceau pour appliquer un blush en crème.