Se maquiller est aujourd’hui une pratique incontournable pour quiconque qui sort de sa maison. Ce, que ce soit pour travailler, pour sortir avec des amis ou pour se rendre à des évènements particuliers. C’est en fait pour paraître plus attrayant et sachez qu’il y a aujourd’hui plusieurs techniques pour cela. Découvrez l’une d’entre elles, à savoir le baking.

Le baking : qu’est-ce qu’il faut savoir concernant cette nouvelle technique de maquillage très en vogue ?

Pour celles qui le découvrent pour la première fois, sachez qu’il ne s’agit pas d’une technique qui implique la cuisson ou quelque chose dans ce sens. Détrompez-vous, c’est une nouvelle façon de se maquiller.

En fait, le baking est une technique incontournable qui a secondé le contouring ainsi que le strobing. Plus précisément, elle consiste à fixer votre maquillage et apporte davantage de teint plus lumineux et plus attrayant. Il est aujourd’hui devenu viral, depuis l’apparition des vidéos des stars comme Kim Kardashian, sur les plateformes de réseaux sociaux l’appliquant.

Pour quelle raison opter pour le baking ?

La raison pour laquelle le baking est aussi plébiscité des beauty addicts, c’est qu’elle réussit à cacher n’importe quelle imperfection qui pourrait vous complexifier. Plus explicitement, il permet d’éliminer les rides, de gommer les signes de fatigue…

Mais surtout, la technique de baking vous offre la possibilité d’illuminer les zones stratégiques, à l’instar des arrêtes du nez, du front ou encore du menton. Associé avec le contouring, le résultat est plus phénoménal.

Comme toutes les étapes qu’implique la séance de maquillage, le baking impose quelques marches à suivre pour bien la réussir. Mais le plus important, c’est de respecter la règle d’or qui veut que vous utilisez des produits exclusivement liquides. Alors, évitez les fonds de teint en poudre, etc. Voici toutes les étapes plus en détail.

Étape 1 : faites tous les préparatifs nécessaires

Cette étape concerne l’assemblage de tous les produits et matériels dont vous aurez besoin pour votre séance de maquillage. Mais ce n’est pas tout, faites également dans ce cadre les rituels que vous devez faire, à l’instar du gommage, de l’application de crème hydratante, et même le rituel de massage du visage.

Étape 2 : appliquez votre fond de teint et votre anticerne

Comme dit plus haut, seuls les fonds de teint liquides conviennent. Alors, appliquez-les comme à votre habitude jusqu’à obtenir une base lisse. Cela en va de même pour votre anticerne, mais avant, hydratez la partie sous vos yeux. Après cela, vous pouvez tamponner votre anticerne, puis l’estomper.

Étape 3 : entreprenez votre technique du baking

Vous arrivez au vif du sujet. Appliquez la poudre destinée pour cet effet sous vos yeux, de leurs coins internes vers vos tempes. Pour ce faire, utilisez un pinceau humide ou une beauty blender. Et s’il y a d’autres zones (mâchoire, front, etc.) que vous souhaitez illuminer, faites la même chose. Après, laissez-le se reposer durant 5 à 10 minutes.

Étape 4 : maquillez le reste de votre visage

En laissant le baking se reposer, vous pouvez en profiter pour :

sculpter vos sourcils,

sublimer votre regard,

colorer vos lèvres,

vous donner une excellente mine.

Une fois fini, vous pouvez sortir et attirer tous les regards vers vous sans avoir besoin de retoucher votre maquillage de temps en temps.