Lorsque nous fixons un écran pendant de longues périodes, notre fréquence de clignement diminue. Normalement, nous clignons des yeux environ 15 fois par minute, mais face à un écran, ce chiffre peut être réduit de moitié. Résultat : une évaporation plus rapide du film lacrymal et une sensation de sécheresse accentuée pour les porteurs de lentilles.

Les lentilles de contact, en particulier celles à port prolongé, peuvent également aggraver ce phénomène en limitant l’oxygénation de la cornée. De plus, l’exposition prolongée à la lumière bleue émise par les écrans peut entraîner une fatigue visuelle accrue, voire des troubles du sommeil.

Les personnes qui passent plusieurs heures par jour devant un écran peuvent ressentir divers symptômes de fatigue oculaire. Ces symptômes incluent des yeux secs, rouges et irrités, une sensation de tension ou de lourdeur au niveau des yeux, ainsi que des maux de tête fréquents. Dans certains cas, une vision floue temporaire ou une difficulté à faire la mise au point peuvent également survenir. Ces manifestations sont souvent accentuées chez les porteurs de lentilles de contact, dont les yeux sont plus sensibles aux variations du film lacrymal.

Conseils pour protéger ses yeux

Il existe des astuces simples pour limiter ces problèmes. En revanche, il convient de les appliquer de façon régulière.

Hydratez vos yeux régulièrement

Utiliser des larmes artificielles sans conservateurs est une excellente solution pour compenser la sécheresse oculaire. Pensez également à boire suffisamment d’eau tout au long de la journée pour maintenir une bonne hydratation générale.

Faites des pauses visuelles

Appliquez la règle du 20-20-20 : toutes les 20 minutes, regardez un objet situé à 20 pieds (6 mètres) pendant au moins 20 secondes. Cela permet de détendre les muscles oculaires et de réduire la fatigue visuelle.

Optez pour des lentilles adaptées

Certaines lentilles sont spécialement conçues pour améliorer le confort des yeux secs et limiter la fatigue numérique. Par exemple, commandez vos lentilles Biofinity, qui offrent une hydratation optimale et une oxygénation renforcée pour un port plus agréable face aux écrans.

Ajustez vos paramètres d’écran

Réduisez la luminosité de votre écran et activez le mode « lumière nocturne » ou « filtre de lumière bleue » si votre appareil en est équipé. Cela limitera l’exposition aux longueurs d’onde nocives et réduira la fatigue oculaire.

Clignez des yeux consciemment

Prenez l’habitude de cligner volontairement des yeux lorsque vous êtes devant un écran. Cet exercice simple contribue à réhydrater la surface de l’œil et à prévenir les irritations.

Adoptez une bonne posture

Placez votre écran légèrement en dessous du niveau des yeux pour réduire la surface d’évaporation des larmes et limiter la sécheresse. Gardez également une distance d’environ 50 à 70 cm entre vos yeux et l’écran.

Consultez régulièrement un spécialiste

Un contrôle annuel chez l’ophtalmologiste ou l’opticien permet d’ajuster votre correction et de vous assurer que vos lentilles conviennent toujours à votre mode de vie. Il pourra aussi vous recommander des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

Les meilleures solutions pour vos yeux

Le port de lentilles face aux écrans peut engendrer une fatigue visuelle, mais en adoptant les bons réflexes, il est possible de préserver son confort et sa santé oculaire. Hydratation, pauses régulières et choix de lentilles adaptées sont les clés pour éviter les désagréments. Pensez à suivre ces conseils et à consulter un spécialiste pour bénéficier des meilleures solutions pour vos yeux !