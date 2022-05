Pour un maquillage réussi, utiliser les bonnes combinaisons de couleurs et de style est très important. En effet, il y a des couleurs qui s’accordent mieux entre elles, et d’autres couleurs qui ne s’accordent pas. Alors, pour vous aider à devenir une vraie professionnelle du make-up et avoir un maquillage parfait, voici les associations yeux et bouche à ne jamais oublier.

Associations yeux et bouche : un critère à ne pas négliger pour réussir son maquillage

Au-delà d’avoir une belle peau et un joli teint, les couleurs et le style de maquillage que vous utilisez pour vous maquiller sont également très importants. Elles révèlent votre humeur et votre personnalité. Elles vous aident à avoir un résultat parfait pour vous mettre en valeur.

Associations yeux et bouche : nos idées pour un maquillage au top

Voici quelques idées pour bien accorder le maquillage des yeux et de la bouche.

Des sourcils tracés, un trait d’eyeliner et une bouche rose

Il s’agit de l’une des associations yeux et bouche parfaites pour le quotidien. Ce maquillage est très facile à réaliser car il suffit juste de tracer vos sourcils pour qu’ils aient une belle forme, de dessiner un trait d’eyeliner épais et étiré. Et pour finaliser, appliquez un rouge à lèvres rose sur la bouche.

Un smoky-eyes gris charbonneux et une bouche nude

Si vous souhaitez mettre en valeur vos yeux, le smoky-eyes gris charbonneux est certainement l’une des meilleures idées. Vous pouvez ensuite l’accompagner d’un mascara volumineux ou porter des faux cils. Et pour ne pas faire de l’ombre à votre regard, optez pour un rouge à lèvres nude. Cela permet aussi de ressortir votre teint.

Un maquillage des yeux nude et une bouche rouge

Avoir une bouche rouge et choisir un maquillage des yeux léger de type nude est une bonne idée pour un make-up canon du soir. Cette association est très sexy car elle permet de mettre votre charme sur vos lèvres. Et pour un résultat optimal, le rouge vif est à prioriser.

Un smoky eyes champagne et une bouche rouge

S’il y a une couleur qui s’associe très bien avec le rouge c’est le champagne. Alors, pour un look parfait, n’hésitez pas optez pour un smoky eyes champagne accompagnée d’un rouge à lèvres de couleur rouge. Là, vous pouvez choisir un modèle brillant ou matte selon vos préférences. Aussi, n’hésitez pas à faire un ombré lips pour donner du peps à votre look.

Nos conseils pour bien assortir le maquillage de ses yeux et sa bouche

Pour un make-up canon et parfait :