L’été est la saison parfaite pour changer de look et adopter des coiffures fraîches et stylées. En effet, il y a une multitude de façons de mettre en valeur votre chevelure pendant les chaudes journées estivales.

Voici quelques idées de coiffures de plage qui vous permettront de rester stylée et confortable sous le soleil estival.

Les tresses bohèmes

Les tresses bohèmes sont des coiffures de plage idéal pour un look décontracté et bohème à la plage. On peut ainsi opter pour une simple tresse ou une tresse en épi pour un look plus sophistiqué. Pour une touche encore plus estivale, on peut ajouter quelques fleurs ou des accessoires de cheveux bohèmes.

Les coiffures de plage : le chignon haut

Rassemblez vos cheveux en un chignon haut et désordonné pour un look décontracté et chic. En effet, ce type de coiffure est élégant et pratique pour la plage. De plus, on peut réussir sa coiffure en chignon soi-même en un bandeau pour une touche supplémentaire de style.

Le bun décoiffé comme coiffures de plage

Le bun décoiffé est un classique de l’été, parfait pour garder vos cheveux hors du visage tout en restant stylée. Pour un look plus décontracté, laissez quelques mèches tomber autour de votre visage. Entre autres, vous pouvez ajouter un bandeau ou un foulard pour un look plus coloré.

Les ondulations naturelles

Si vous avez les cheveux longs, laissez-les sécher naturellement après une baignade dans l’océan pour obtenir de belles ondulations naturelles. Par ailleurs, vous pouvez utiliser un spray texturisant pour un effet encore plus prononcé. Effectivement, c’est le look parfait pour un style de coiffures de plage décontracté et sans effort.

La queue de cheval basse

La queue de cheval basse est une coiffure simple et élégante qui convient à toutes les occasions estivales. Pour un look de plage, laissez quelques mèches encadrer votre visage et attachez vos cheveux avec un bandeau coloré.

Les accessoires de cheveux pour les meilleurs coiffures de plage

Les accessoires de cheveux sont un moyen simple et efficace de rehausser votre coiffure de plage. Ainsi, optez pour des bandeaux tressés, des clips décoratifs ou des foulards colorés pour un look estival tendance.

Les cheveux lâchés avec des vagues

Laissez vos cheveux détachés avec des vagues naturelles est une autre option élégante pour un look de plage. Pour un look effortless, utilisez un spray texturisant pour ajouter du volume et des ondulations à vos cheveux.

Les tresses couronne

Les tresses couronne sont une façon élégante de garder vos cheveux hors du visage tout en créant un look bohème. Pour cela, tresser vos cheveux de chaque et attachez-les à l’arrière pour créer une couronne de tresses. Vous pouvez également laisser quelques mèches encadrer votre visage pour des coiffures de plage ayant un look romantique.

Le chignon bas

A part le chignon haut, le chignon bas est aussi une autre option élégante pour un look de plage sophistiqué. Ce type de coiffures de plage consiste à rassembler vos cheveux en un chignon bas avec des épingles à cheveux. En outre, laissez quelques mèches tomber autour de votre visage pour un look plus décontracté.

Les coiffures avec des foulards

Les foulards sont un accessoire polyvalent qui peut être utilisé de nombreuses façons pour créer des coiffures de plage tendance. Par exemple, enroulez un foulard autour de votre tête et attachez-le à l’arrière pour un look rétro-chic. Par contre, vous pouvez aussi l’utiliser comme bandeau pour garder vos cheveux hors de votre visage.

Cet été, n’hésitez pas à expérimenter des coiffures de plage qui vous permettent de rester fraîche et stylée. Quel que soit votre choix, l’important est de vous sentir bien dans votre peau en profitant de l’été.