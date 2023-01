Vous avez beau être une fan de baskets, cet hiver vous allez tomber sous le charme de ces bottes H&M. Vous n’êtes d’ailleurs pas la seule.

En effet, les fans de mode ont déjà toute craqué devant cette paire de chaussures ultra tendance !

Les fans de mode adorent toutes ces bottes H&M

L’imprimé python sera la grande tendance à suivre

Cet hiver, une vague d’originalité va souffler dans votre garde robe. Cette dernière va s’habiller de couleurs vives et d’imprimés originaux. Ainsi, le motif python sera l’une des grandes tendances à suivre au mois de février. Il faut dire que ce dernier a déjà été adopté par les plus grandes fans de mode, dont la célèbre Cristina Cordula.

Que ce soit sur vos vêtements ou sur vos chaussures, le python sera partout. Ne vous en faites pas, il est possible de rester sobre et élégante même en adoptant ce motif. Le python pourra même apporter la petite touche de sophistication qu’il manquait à votre tenue.

Les bottes H&M sur lesquelles vous allez craquer !

Pour adopter la tendance python sans attendre, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ces bottes H&M. Il s’agit d’une paire de chaussures noires qui affichent un motif python très discret. C’est l’idéal pour toutes celles qui ont peur d’en faire trop. Ces bottes possèdent également un petit talon qui va allonger votre silhouette.

Rassurez vous, il ne s’agit pas d’un talon de dix centimètres. Vous pourrez facilement marcher avec toute la journée. Ce sont des bottes hautes qui vont vous arriver au niveau du genou. De quoi mettre en valeur vos jambes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H&M (@hm)

Comment porter votre nouvelle paire de bottes avec vos tenues ?

Ces bottes python sont en fait très faciles à porter. Ainsi, avec leur coloris noir, elles iront avec toutes vos tenues, même les plus colorées. Cela peut d’ailleurs être une bonne idée de les mettre avec une pièce mode un petit peu plus originale comme cette doudoune H&M. Que vous soyez une fan du style décontracté ou que vous préfériez les tenues plus travaillées, ces bottes H&M seront parfaites pour vous.

En plus d’être stylées, elles sont également très confortables. Si vous n’êtes pas encore totalement convaincue, un coup d’oeil à leur petit prix devrait vous donner envie de vous les offrir sans attendre. Ce n’est pas pour rien que toutes les fans de mode les adorent !