La saison du grand froid est déjà arrivée. Mais cela ne veut pas dire que vous devez ranger vos jupes jusqu’au printemps prochain.

Les jupes sont toujours à la mode, que ce soit en hiver ou en été. Si vous craignez la fraîcheur de cette période, il existe de nombreuses astuces pour porter des jupes en hiver et rester au chaud. Retrouvez-en quelques-unes dans la suite.

Utilisez une écharpe en créant des couches

La superposition de couches est la solution n°1 lorsqu’il s’agit de se protéger du froid. Plus il y a de couches, plus votre tenue sera chaude et stylée. Le moyen le plus facile de le faire est d’ajouter une écharpe pour compléter votre tenue.

En outre, vous pouvez utiliser d’autres accessoires de mode qui conviennent bien à la saison. Une chemise oversize sous votre pull, un blazer sous votre manteau ou un col roulé sont autant de vêtements qui feront l’affaire.

Portez votre mini-jupe avec un long manteau

Vous n’êtes pas adepte des styles midi et maxi ? Portez alors un long manteau sur vos mini-jupes préférées sans craindre le froid. Les longs manteaux seront vos meilleurs amis pendant l’hiver.

En plus de vous procurer une bonne dose de chaleur, ils couvrent l’ensemble de votre corps. Ainsi, vos jambes sont aussi protégées. Sans compter que vous aurez un look plus élégant et moderne en choisissant ce type de vêtement.

Ajoutez des vêtements chauds sur le dessus

Si vous portez une jupe plus courte, équilibrez votre moitié inférieure ou supérieure avec des couches supplémentaires qui vous empêcheront d’avoir froid. Cependant, veillez à ce que la couleur du vêtement s’accorde très bien avec celle de la jupe.

Généralement, le noir et le blanc sont des coloris plus privilégiés. Mais n’ayez pas peur d’oser une teinte flashy. Lorsque vous mettez une jupe plutôt décontractée, superposez un col roulé fin sous un cardigan ou un pull lourd pour protéger votre torse.

Utilisez des bottes hautes

Avec une jupe, les parties les plus exposées de votre corps seront vos tibias. Les bottes hautes, telles que les cuissardes et les bottes au genou, couvrent mieux vos jambes que les bottines ou les talons. Alors, préférez ces chaussures pendant les mois les plus froids. Associez des bottes à hauteur de cuisse à une jupe longue ou courte pour créer un look décontracté ou sexy.

Pour une allure élégante en journée, portez des bottes hautes avec une jupe midi fluide. Songez par ailleurs à combiner une mini-jupe à des bottes à talons hauts pour prendre plus de hauteur. Les bottes hautes garnies de véritable fourrure ou de fausse fourrure vous tiendront également au chaud.

L’idée d’enfiler une jupe en plein hiver peut sembler folle au premier abord. Mais si vous choisissez le bon tissu et les bonnes couches, vous verrez que ce n’est peut-être pas si mal après tout ! Une jupe midi d’hiver évasée avec des collants en laine mérinos en dessous fera certainement l’affaire. Comme ces jupes sont très volumineuses, gardez la partie supérieure de votre look équilibrée avec un pull rentré et quelques couches intermédiaires.