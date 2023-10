L’acteur emblématique de «Friends», Matthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing, nous a quittés à l’âge de 54 ans. Il a été découvert sans vie à son domicile de Los Angeles, notamment dans sa salle de bains.

Malgré les efforts des premiers intervenants, ils n’ont pas pu le sauver. Selon diverses sources médiatiques, dont TMZ qui a relayé la triste nouvelle en premier lieu, aucun élément ne pointe vers un acte criminel.

‘Friends’ Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning | Click to read more ???? https://t.co/OARIVTMOQ2 — TMZ (@TMZ) October 29, 2023

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de commentaires officiels de la part de ses agents. Tristement célèbre pour son rôle humoristique de Chandler dans «Friends», diffusée de 1994 à 2004 sur NBC, Perry a laissé son empreinte dans l’histoire de la télévision.

TMZ a indiqué qu’aucune substance illicite n’a été retrouvée chez lui lors de sa disparition. Outre son rôle dans la sitcom, Perry a également brillé au cinéma dans des films comme «Fools Rush In» et «The Whole Nine Yards». Il a publiquement lutté contre des addictions, ayant subi des opérations majeures, dont une chirurgie du colon en 2018.

Aux côtés de stars comme Jennifer Aniston et Courteney Cox, Perry était un pilier de «Friends», série qui a façonné une génération. En dépit de sa popularité, l’état de santé de Perry avait inquiété lors des retrouvailles de la série en 2021.

Originaire du Massachusetts et de parents bi-nationaux, Perry a grandi au Canada avant de s’établir à Los Angeles. L’héritage de «Friends» perdure, notamment avec son introduction sur Netflix qui a captivé une nouvelle génération, prouvant la vitalité continue des sitcoms malgré les rumeurs de leur déclin.