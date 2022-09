Pour être à la mode cette saison, il vous faudra laisser votre petite robe noire dans votre placard. En effet, le brun sera la couleur que toutes les fashionistas vont s’arracher pour être certaine d’être la plus tendance.

Il ne vous reste plus qu’à aller faire un petit peu de shopping !

Le Brun sera la couleur préférée des fans de mode cette saison

Pourquoi vous devrez préférer le noir au Brun pour être à la mode

Chaque saison, la mode change et vous devez vous adapter pour rester tendance. Cette saison, une fois de plus, ne fera pas exception à la règle. Vous pourrez donc laisser votre blazer noir et votre robe Mango au fond de votre placard.

En effet, un nouveau coloris va prendre la première place dans nos armoires. Il s’agit alors du Brun foncé ! Cette teinte sera partout la saison prochaine, vous ne pourrez donc pas passer à côté.

Le Brun est un coloris qui reste élégant tout en étant beaucoup plus doux que le noir. Ce dernier mettra alors davantage notre teint en valeur. Idéal pour toutes celles qui ont la peau terne après la fin de l’été !

Vous devez désormais vous demander comment vous allez bien pouvoir faire pour porter le Brun cette saison. Ne vous inquiétez pas, c’est très simple.

En effet, le Brun est une couleur qui reste assez classique, contrairement au look color block. Vous n’aurez aucun mal à le porter dans la vie de tous les jours. Que ce soit au niveau de vos vêtements ou de vos accessoires, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Ce dernier ira avec n’importe quel autre coloris. Si bien que vous n’aurez pas à vous inquiéter de commettre une éventuelle faute de goût.

Les pièces mode que vous devrez ajouter à votre garde robe

Il ne vous reste plus qu’à aller faire un petit peu de shopping et à vous offrir de nouvelles pièces mode. Pour ce faire, vous pourrez miser sur quelques indispensables que vous ne regrettez pas.

En ce qui concerne votre tenue, vous pourrez vous laisser séduire par un long manteau brun en laine. Pour les accessoires, une paire de bottes marron fera l’unanimité parmi toutes les fans de mode.

Vous savez tout ce qu’il vous reste à faire pour adopter la tendance de la saison prochaine !