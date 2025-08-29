La Mostra de Venise dévoile une édition 2025 singulière : l’arrivée de Julia Roberts, les œuvres fortes et sociales, le retour des maîtres du cinéma et les débats sur les grands sujets de société rythment un festival aussi attendu que scruté.

Une entrée remarquée pour Julia Roberts au festival

Ce vendredi, tous les projecteurs sont tournés vers Julia Roberts qui découvre pour la première fois le Lido. Dès son arrivée, elle a fait sensation en portant un gilet humoristique parsemé du visage de Luca Guadagnino, clin d’œil à leur collaboration sur After the Hunt . À 57 ans, la comédienne participe à un évènement phare de sa carrière, elle qui n’avait jamais foulé le tapis rouge vénitien.

After the Hunt , réalisé par Luca Guadagnino et produit par Amazon , s’annonce comme un thriller psychologique percutant.

Le film plonge dans l'univers clos d'une université américaine où l'héroïne (incarnée par Julia Roberts) se retrouve confrontée à une tempête médiatique.

L'intrigue oppose l'enseignante, bouleversée lorsque l'une de ses étudiantes ( Ayo Edebiri , remarquée dans The Bear ) accuse un collègue et ami proche ( Andrew Garfield ) d' agression sexuelle .

Le long-métrage tente d'ouvrir la réflexion sur : la crédibilité de la parole des femmes en cas de violences sexuelles, les dynamiques de pouvoir dans le monde universitaire, le regard de la société sur ces affaires sensibles.

À travers ce rôle, Julia Roberts porte un cinéma qui n’hésite pas à traiter de sujets qui dérangent, rejoignant la tonalité contestataire de plusieurs sélections récentes du festival.

Actrice principale Réalisateur Producteur Genre Contexte Julia Roberts Luca Guadagnino Amazon Thriller psychologique Université américaine, accusation d’agression sexuelle

Park Chan-wook, un grand retour après vingt ans

Park Chan-wook, figure majeure du cinéma coréen, effectue un retour très observé. Le cinéaste n’était pas repassé par la Mostra depuis 2005 et la présentation de Lady Vengeance, concluant alors sa célébrée trilogie de la vengeance (Old Boy inclus).

Cette édition marque la compétition de son nouveau film No Other Choice , adaptation du roman noir Le couperet de Donald Westlake.

L'histoire retrace la descente aux enfers d'un employé licencié d'une papeterie qui, prêt à tout pour retrouver son poste, est poussé à commettre l'irréparable face à la pression de la précarité.

L'œuvre pose des questions sur : l' aliénation par le travail , la perte de repères dans un monde professionnel secoué, l'obsession d'un homme pour son industrie, comparée à la passion de Park Chan-wook pour le cinéma .

Le film est en lice pour le prestigieux Lion d’or et s’inscrit dans la lignée des drames psychologiques puissants du réalisateur.

Réalisateur Film Source Thématiques abordées Compétition Park Chan-wook No Other Choice Le couperet (D. Westlake) Perte d’emploi, violence, survie Lion d’or

Films engagés et précarité des artistes à l’honneur

En plus des têtes d’affiche, la Mostra met en lumière des œuvres qui interrogent la société et le quotidien des artistes.

A pied d’œuvre , de Valérie Donzelli , s’inspire de la littérature française pour suivre un personnage incarné par Bastien Bouillon : photographe aspirant écrivain, il abandonne la sécurité de la vie bourgeoise pour s’immerger dans les difficultés et les petits boulots contraints du monde artistique.

Le film offre un regard sur : la précarité et la solitude de la création, les sacrifices persistants pour défendre une vocation artistique, la très grande difficulté de vivre de son art aujourd'hui.



Titre Réalisateur(trice) Acteur principal Sujet principal A pied d’œuvre Valérie Donzelli Bastien Bouillon Parcours d’un artiste précaire

Ouverture sous tension politique : Palestiniens et guerres oubliées

Le festival a débuté dans un contexte politique tendu, suite à la diffusion d’un appel d’artistes et cinéastes rassemblés sous la bannière Venice4Palestine.

Leur lettre critique invitait la Mostra à condamner publiquement les actions d’ Israël dans la bande de Gaza.

Malgré cette demande forte, aucune référence à la guerre au Proche-Orient ni à la situation en Ukraine n'a été prononcée lors de la cérémonie d'ouverture.

ni à la situation en n’a été prononcée lors de la cérémonie d’ouverture. Parmi les invités qui ont capté l’attention, Emma Stone et George Clooney ont occupé le devant de la scène, éclipsant pour un temps les débats sur l’actualité internationale.

Un documentaire événement sur le journalisme d’investigation

Un documentaire hors compétition a vivement retenu l’attention du public et des observateurs. Porté par Laura Poitras, récompensée aux Oscars pour Citizenfour , le film revient sur la carrière exceptionnelle du journaliste américain Seymour Hersh.

Seymour Hersh a obtenu le célèbre Prix Pulitzer en 1970 et marqué l’histoire avec ses révélations sur les dérapages de l’armée américaine : guerre du Vietnam , scandale d’ Abou Ghraib en Irak, tortures…

Le documentaire Cover-up rend hommage à la capacité du journalisme d'investigation à dénoncer les abus et les violences dans les institutions.

rend hommage à la capacité du à dénoncer les abus et les violences dans les institutions. Laura Poitras avait déjà reçu le Lion d’or en 2022 à Venise pour son travail sur la crise des opiacés et le combat de la photographe Nan Goldin.

Titre Réalisatrice Sujet Distinctions/Particularités Cover-up Laura Poitras Seymour Hersh et son journalisme Oscar, Lion d’or 2022 (Poitras), Prix Pulitzer (Hersh)

Ce qu’il faut retenir de la Mostra de Venise 2025

Julia Roberts s’impose, avec un film qui ose explorer les frontières du consentement et des rapports de force à l’université.

Park Chan-wook transpose la cruauté de la désindustrialisation dans une adaptation très attendue.

transpose la cruauté de la désindustrialisation dans une adaptation très attendue. Les œuvres sélectionnées questionnent la précarité, les abus institutionnels et les engagements nécessaires de la société civile ou des artistes.

Le documentaire sur Seymour Hersh rappelle la valeur incontournable du journalisme d’investigation pour faire émerger la vérité.

