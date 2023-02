Pour préparer le retour des beaux jours comme il se doit, c’est le moment de faire un peu de shopping. Nous avons d’ailleurs déjà craqué pour ce pull Stradivarius très féminin.

Il est certain qu’il deviendra vite l’un de vos essentiels pour la saison prochaine !

Nous voulons toutes ce pull Stradivarius pour le printemps

La transparence sera l’une des grandes tendances de la saison prochaine

Le printemps approche et, ce qui est certain, c’est que cette saison va nous dévoiler de nouvelles tendances mode. Ainsi, vous ne le savez peut être pas encore mais les beaux jours seront marqués par le retour de la transparence. Vous pourrez alors opter pour des tenues légères et très séduisantes.

Rassurez vous, vous n’allez pas non plus devoir porter des tenues vulgaires dans lesquelles vous serez mal à l’aise. Au contraire, cette transparence va rester très élégante. D’ailleurs, de nombreuses fans de mode ont d’ores et déjà adopté cette nouvelle tendance. Il ne reste plus qu’à suivre leur exemple vous aussi !

Ce pull Stradivarius est un indispensable pour les beaux jours

Pour adopter cette tendance de la transparence, vous trouverez la tenue parfaite chez la marque Stradivarius. Ainsi, cette dernière vient de lancer sa nouvelle collection pour les beaux jours à venir. Nous avons d’ailleurs craqué pour un pull Stradivarius incroyable. Ainsi, il s’agit d’un pull en maille qui affiche des trous un petit peu partout.

De quoi vous permettre de suivre la mode de la transparence sans en faire trop. Ce dernier est disponible en plusieurs coloris différents. Vous aurez le choix entre un modèle beige ou noir. Bien entendu, vous pouvez également vous offrir les deux. Au vu du petit prix de ce pull, cela ne devrait pas être un problème.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stradivarius (@stradivarius)

Comment porter ce pull dans votre vie du quotidien ?

Si ce pull Stradivarius vous plaît, vous avez peut être peur de ne pas réussir à le porter dans la vie de tous les jours. Il est vrai que la transparence peut être un peu intimidante. Pour un look du quotidien, vous pourrez le porter avec un jean Mango et une brassière noire en dessous.

Mais, si vous souhaitez un style un petit peu plus séduisant, vous pourrez le mettre avec une jupe Zara et de la lingerie en dentelle en dessous. C’est une tenue qui ne laissera personne indifférent. Vous pourrez alors la porter à la Saint Valentin par exemple !