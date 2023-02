Cette nouvelle information devrait faire très plaisir à ceux qui attendent la sortie de la série, Outer Banks saison 3, avec impatience.

En effet, il se trouve que les titres des dix prochains épisodes viennent d’être dévoilés ! De quoi annoncer une saison exceptionnelle !

Les titres des épisodes de la série, Outer Banks saison 3, sont disponibles

Ces titres annoncent une troisième saison incroyable pour la série Netflix

La troisième saison de la série Outer Banks s’annonce comme le succès de ce début d’année sur la plateforme Netflix. Après avoir diffusé la bande annonce, ce sont désormais les titres des épisodes de la saison prochaine qui viennent d’être dévoilés. Ainsi, cette nouvelle saison sera composée de dix épisodes. Parmi les titres les plus marquants on peut relever, Fathers and Sons.

Ce dernier annonce les retrouvailles tant attendues entre John B et son père que l’on croyait mort. Ce dernier sera d’un grand soutien pour son fils dans cette nouvelle saison. Le dernier épisode, quant à lui, s’intitule Secret of the Gnomon. A savoir qu’un gnomon est une sorte de cadran solaire. Les Pogues vont certainement s’en servir dans leur nouvelle chasse au trésor. Dans cette troisième saison, la bande va partir à la recherche d’un trésor encore plus grand que les précédents.

Ces derniers sont bien décidés à trouver l’El Dorado. Mais, ce ne sera pas si facile.D’autres chasseurs de trésor vont tenter de leur barrer le chemin. Les Pogues vont se frotter à plus forts qu’eux. S’ils veulent réussir, ils vont devoir rester unis face au danger. L’épisode final s’annonce d’ailleurs dramatique. Il pourrait bien se terminer dans le sang et les larmes pour la bande d’amis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Outer Banks (@obx)

La date de sortie de la série, Outer Banks saison 3, sur nos écrans

Vous allez bientôt pouvoir suivre les Pogues dans leur recherche de l’El Dorado. En effet, dans environ deux semaines, ces derniers seront de retour sur vos écrans pour de nouvelles aventures à couper le souffle.

Ainsi, vous pourrez découvrir les prochains épisodes du programme à partir du 23 février prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Pour le moment, nous ne savons toujours pas si une quatrième saison est au programme ou non.

Si vous ne savez pas quoi faire en attendant, Netflix a prévu de quoi vous occuper ces prochaines semaines. Dans quelques jours seulement, vous allez pouvoir découvrir la première partie de la série de You saison 4 !