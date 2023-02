Si l’attente vous semble interminable jusqu’à la sortie de la série Netflix, You saison 4, nous avons de quoi vous faire patienter. En effet, les titres des épisodes de cette nouvelle saison viennent d’être révélés.

Cela va vous permettre d’en savoir plus sur ce qui attend Joe pour cette quatrième saison !

La quatrième saison de la série You est particulièrement attendue par les abonnés de la plateforme de streaming Netflix. Il faut dire que cette dernière s’annonce pleine de rebondissements et de nouveautés. En effet, Joe a quitté les Etats Unis pour de bon. Ce dernier va s’installer à Londres et essayer de commencer une nouvelle vie.

Seulement, ses vieux démons ne seront jamais très loin. Pour en savoir plus sur ce qui l’attend, vous pouvez jeter un oeil aux titres des épisodes qui sont déjà disponibles. Ainsi, les titres des cinq premiers épisodes viennent d’être dévoilés.

Le titre du premier n’est autre que, Joe takes a holiday, faisant référence à son voyage. Vous pourrez ensuite découvrir les épisodes, Portrait of the Artist, Eat the Rich, Hampsie et pour finir le dernier épisode The fox and the hound.

Sous l’identité du professeur Jonathan Moore, Joe va essayer de se faire une place au sein de l’élite sociale de Londres. Mais, ses nouveaux amis pourraient bien se révéler aussi sombres que lui. En effet, des meurtres vont être commis au sein de ce cercle social restreint et pour une fois, Joe ne sera pas le coupable.

Penn Badgley will make his directorial debut in this season of You!

Here’s the full(-ish) list of writers, directors and episode titles for #YOU Season 4!https://t.co/h6jc3G2v44 pic.twitter.com/pI464SGm9l

— What’s on Netflix (@whatonnetflix) January 20, 2023