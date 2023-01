Si la sortie de la série, Outer Banks saison 3, est plus proche que jamais, nous avons plusieurs informations inédites à vous dévoiler.

Ainsi, il se trouve que la comédienne Madelyn Cline s’est confiée à propos du final de la saison dont une image vient d’être révélée !

Une image du final de la série Outer Banks saison 3 révélée

Madelyn Cline se confie à propos du dernier épisode de cette nouvelle saison

Les abonnés Netflix sont impatients à l’idée de découvrir la troisième saison inédite de la série Outer Banks. Tout comme pour la série Cobra Kai, cette dernière sera bientôt de retour. A cette occasion, la comédienne Madelyn Cline a fait quelques révélations à propos du dernier épisode du programme.

La jeune femme prête ses traits au personnage de Sarah Cameron depuis la première saison du programme. Ainsi, elle a déclaré que cet épisode final avait été intense et particulièrement difficile pour elle à tourner. D’après l’actrice, il s’agit de l’épisode le plus triste de la saison. Une image de ce dernier vient d’ailleurs d’être dévoilée. Elle met en scène les personnages de John B et de Sarah. Le couple semble en difficulté. Ils ont l’air fatigué et très inquiets.

Sarah a d’ailleurs un couteau dans sa main et n’hésitera pas à s’en servir. Espérons qu’ils réussissent à s’en sortir vivants ! Cette troisième saison verra également le retour du père de John B. Considéré comme mort ce dernier est pourtant bel et bien vivant. Une nouvelle qui risque de beaucoup bouleverser son fils, John B.

La date de sortie de la série Netflix, Outer Banks saison 3, sur nos écrans

Vous n’avez peut être pas retenu la date, mais nous savons quand la troisième saison de la série Outer Banks va sortir sur la plateforme de streaming Netflix. La date de sortie approche d’ailleurs à grands pas.

Dans moins d’un mois, Sarah et ses amis seront de retour pour de nouveaux épisodes riches en action et en rebondissements. Il se trouve que la troisième saison du programme Outer Banks sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix dès le 23 février prochain.

Une fois cette nouvelle saison terminée, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. En effet, dès le début du mois de mars, vous pourrez regarder la série Shadow and Bone saison 2. Alina et le Darkling vont se livrer un combat sans merci !