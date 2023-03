Marion Game, l’actrice qui a interprété le personnage d’Huguette dans la série télévisée à succès « Scènes de ménages », est décédée à l’âge de 84 ans.

La nouvelle a été annoncée par son agent ce jeudi, suscitant une vague d’émotion parmi les fans et les personnalités du monde du spectacle.

Marion Game, la fameuse Huguette dans la série « Scènes de ménages » est décédée

Marion Game avait commencé sa carrière d’actrice dans les années 1960 et avait joué dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques. Cependant, c’est son rôle dans la série « Scènes de ménages » diffusée sur M6 depuis 2009 qui l’a rendue célèbre auprès du grand public.

Dans la série, elle incarnait Huguette, une retraitée à la langue bien pendue qui faisait face avec humour aux aléas de la vie de couple. Son personnage était devenu l’un des préférés des téléspectateurs grâce à son franc-parler et son humour ravageur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marion Game (@mariongameoff)

Une carrière riche et variée

Au-delà de son rôle emblématique dans « Scènes de ménages », Marion Game avait une carrière riche et variée. Elle avait notamment joué au théâtre, au cinéma et dans de nombreuses autres séries télévisées, comme « Les Cordier, juge et flic », « Famille d’accueil » ou encore « Plus belle la vie ». Elle avait également prêté sa voix à plusieurs personnages de dessins animés.

Des hommages pour une grande dame

Le décès de Marion Game a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où les fans et les personnalités ont rendu hommage à l’actrice et salué sa carrière. Nathalie Baye, sa compagne à l’écran dans la série « Famille d’accueil », a ainsi déclaré : « C’était une actrice formidable et une femme charmante.

Nous avons travaillé ensemble sur la série ‘Famille d’accueil’, et j’ai gardé le souvenir d’une personne très agréable et très professionnelle ». Le comédien Gilles Lellouche a également salué « une grande actrice » et « une grande dame ».

Marion Game laisse derrière elle une carrière riche et marquante, ainsi qu’un public fidèle qui la pleure aujourd’hui. Sa disparition laisse un vide dans le paysage audiovisuel français et rappelle l’importance de rendre hommage aux artistes qui ont marqué notre culture et notre histoire.