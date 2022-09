Si vous êtes active sur les différents réseaux sociaux, vous avez sans doute entendu parler de la Sticky Method. Il s’agit du maquillage dont tout le monde parle en ce moment.

Cette nouvelle tendance permet de camoufler vos imperfections comme par magie.

La Sticky Method est le maquillage qui fait le buzz en ce moment

En quoi consiste cette nouvelle tendance de maquillage exactement ?

Si vous vous intéressez un petit peu à l’univers de la beauté, vous avez sans doute déjà entendu parler de la Sticky Method. Il s’agit d’une toute nouvelle tendance de maquillage qui fait le buzz sur les différents réseaux sociaux en ce moment. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave, nous allons tout vous expliquer.

Ainsi, cette tendance va se concentrer sur votre visage et votre teint. Elle a alors pour objectif de réussir à camoufler toutes vos imperfections. Cette méthode va vous aider à dissimuler vos boutons et vos points noirs très facilement. En effet, de nombreuses femmes présentent des imperfections, et cela peu importe leur âge.

Avec cette astuce, vous n’aurez même pas besoin d’être une experte du make up pour l’essayer. Vous aurez seulement besoin de deux produits. Ainsi, vous devrez vous munir d’un correcteur et d’un fond de teint. Il s’agit de deux produits que vous avez certainement déjà dans votre trousse de maquillage.

Si vous avez des petits boutons qui vous complexent, vous devez avoir envie d’essayer cette nouvelle technique de maquillage. Pour ce faire, vous devrez commencer par démaquiller et nettoyer votre peau. Profitez en pour réaliser un petit massage de votre visage.

Ensuite, vous allez appliquer votre correcteur sur chacune de vos imperfections de façon localisée. Ces dernières doivent être entièrement recouvertes par le produit. Il vous faudra ensuite patienter quelques minutes jusqu’à ce que le produit soit parfaitement sec. Ce n’est pas encore terminé.

Ainsi, vous devrez appliquer votre fond de teint au-dessus de vos imperfections. Ces deux couches de produit vont alors permettre de faire complètement disparaître vos boutons. Pour finir, vous ne devrez surtout pas oublier de fixer le résultat final.

Pour ce faire, vous pourrez utiliser un spray fixateur ou bien de la poudre libre translucide. Il ne vous reste plus qu’à essayer la Sticky Method la prochaine fois que vous aurez un bouton à dissimuler.