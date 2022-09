S’il a longtemps été considéré comme ringard, le sac banane sera pourtant bel et bien la tendance à suivre cette saison. Si vous voulez être à la mode, vous n’aurez pas d’autre choix que celui de vous offrir cet accessoire pour accompagner toutes vos tenues !

Le sac banane sera la tendance à suivre cette saison

Pour être à la mode cette saison, vous devrez bien entendu faire attention à votre tenue. Pour ce faire, vous pourrez miser sur le look color block, une veste blazer ou encore une chemise blanche. Mais, il ne vous faudra pas non plus oublier vos accessoires. Que ce soit vos bijoux, votre sac ou encore vos chaussures, ces dernier sont indispensables pour un look complet.

En ce qui concerne votre sac, cette saison, une tendance va faire son grand retour sur le devant de la scène mode. Vous ne vous y attendez sans doute pas mais le sac banane sera très en vogue chez toutes les fans de mode. Ainsi, même si cet accessoire a longtemps été considéré comme ringard, ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Vous aurez alors plusieurs façons de le porter.

Vous pourrez, bien entendu, le porter à la taille de façon assez classique. Mais, pour un style un petit peu plus élégant, vous aurez également la possibilité de porter votre sac banane à l’épaule. De cette façon, vous pourrez le porter lors de n’importe quelle occasion. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !

Tous nos conseils pour bien choisir votre sac banane

Vous l’aurez compris, vous ne pourrez pas échapper à la tendance du sac banane. Il vous reste donc à choisir le bon modèle pour être au top. Tout va dépendre de votre style vestimentaire.

Ainsi, si vous aimez les tenues originales et vintage, vous pourrez opter pour un modèle de seconde main venu tout droit des années 1990. Avec ce modèle, vous serez à la pointe de la mode.

Mais, si vous recherchez plutôt un sac classique que vous pourrez porter avec un jean dans la vie de tous les jours, alors nous vous conseillons de choisir un modèle en cuir. Avec un sac banane en cuir noir, vous pourrez rester chic et féminine. Il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle qui vous correspond le plus.