Si vous pensiez que le réseau social Tik Tok était réservé aux personnes de moins de trente ans, vous vous trompez lourdement. En effet, depuis quelques jours une vidéo fait le buzz sur la plateforme.

Cette dernière met en scène une centenaire qui nous dévoile sa routine beauté !

Une centenaire nous révèle sa routine beauté sur Tik Tok

Adopter une routine skincare adoptée aux besoins de votre peau

Si vous voulez conserver une peau éclatante, comme Cristina Cordula, vous allez devoir en prendre soin. Pour ce faire, il est indispensable de suivre une routine beauté matin et soir. Cette dernière va être composée de différents soins, adaptés aux besoins et aux problématiques de votre visage.

Les deux étapes les plus importantes de cette routine vont concerner le nettoyage et l’hydratation. Même si vous n’avez pas le temps ou que vous n’aimez pas vous occuper de votre peau, ce sont deux gestes que vous devrez réaliser impérativement. Les résultats se feront très vite se sentir au niveau de la texture et de l’aspect de votre peau.

Cette vidéo qui fait le buzz sur Tik Tok

Si vous suivez un petit peu ce qu’il se passe sur Tik Tok, vous avez forcément vu passer cette vidéo. Ainsi, une influence orientée vers le fitness a interrogé sa grande mère à propos de sa routine beauté. La femme, qui a dépassé les cent ans, est pourtant en pleine forme. Il faut dire qu’elle a toujours pris soin de sa peau.

Comme elle le révèle, cette dernière commence toujours par nettoyer son visage. Ensuite, elle vaporise de l’eau de rose sur sa peau. Pour hydrater son visage en profondeur, elle se contente de le recouvrir d’une fine couche de miel. Enfin, elle rince sa peau et appliquer une crème hydratante.

Vous inspirer de la routine beauté de cette femme exceptionnelle

Il vous suffit de regarder la peau de cette femme exceptionnelle pour avoir envie de vous inspirer de sa routine beauté. Une fois que vous avez nettoyé votre visage, vous pouvez y appliquer une lotion à base d’eau de rose. Cet ingrédient va apaiser et hydrater votre peau. Ensuite, vous pourrez vous préparer un masque hydratant maison.

Il vous suffira de mélanger un yaourt nature avec deux cuillères de miel liquide. Le miel est un ingrédient incroyable pour la peau. Il va la réparer et l’hydrater. Un masque à appliquer une à deux fois par semaine.