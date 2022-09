L’attente commence à se faire longue pour tous les abonnés qui attendent avec impatience de découvrir la suite de la série Netflix, Valeria saison 3.

Heureusement, nous avons enfin quelques nouvelles à vous communiquer à propos des prochains épisodes de votre programme préféré.

De nouvelles informations à propos de la série Netflix, Valeria saison 3

Une nouvelle saison très attendue par tous les fans du programme

Valeria est une série espagnole, tout comme la série Elite, dont vous pouvez d’ores et déjà regarder les deux premières saisons sur la plateforme Netflix. Vous y ferez alors la connaissance de Valeria et de ses amies. La jeune auteure a du mal à trouver l’inspiration et s’ennuie dans son mariage.

Mais, une nouvelle rencontre va venir bousculer son quotidien. Après le succès rencontré par les deux premières saisons, les abonnés commencent à s’impatienter. Il est vrai que cette troisième saison se fait attendre. Mais, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer.

Ainsi, la comédienne qui joue le rôle de Valeria, Diana Gomez, a annoncé que le tournage de la prochaine saison était en cours. Ce dernier a débuté il y a quelques semaines. La bande de copines sera donc bientôt de retour sur vos écrans pour de nouvelles aventures.

Après son divorce et l’échec de sa relation avec Victor, il se pourrait bien que la jeune femme réussisse finalement à trouver l’amour dans cette nouvelle saison. D’autant plus qu’il va s’agir de la toute dernière saison du programme. Il n’y aura pas de quatrième saison de Valeria.

Pour le moment, nous n’avons pas encore connaissance de la date de diffusion exacte de la troisième saison de Valeria sur Netflix. Comme nous avons pu le voir, le tournage est toujours en cours. Ce dernier devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’automne.

Vous devrez donc patienter encore quelques mois avant de retrouver Valeria, Carmen et les autres sur vos écrans. Ainsi, nous pouvons espérer que la troisième saison de la série sera disponible sur la plateforme de streaming vers la fin de l’année.

En attendant, vous pourrez toujours vous consoler en découvrant toutes les séries incroyables qui vont arriver au mois d’octobre prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Des nouveautés vous attendent dont la série, The Midnight Club qui vous mettra dans l’ambiance et l’atmosphère d’Halloween.