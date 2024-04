Les nouvelles sont bonnes en ce qui concerne la suite de la série Netflix, Valeria saison 4.

En effet, la plateforme de streaming a décidé de renouveler le programme pour une saison de plus à la grande surprise des fans. De quoi faire plaisir à tous les spectateurs.

Vous pourrez prochainement découvrir la suite de la série Netflix Valeria saison 4

La série Netflix aura bel et bien droit à une toute dernière saison

Vous avez certainement terminé de regarder la troisième saison de la série Valeria depuis un petit moment déjà. Le programme espagnol a réalisé de très bonnes audiences lors de sa sortie sur nos écrans. D’ailleurs, tout le monde pensait que la troisième saison était la dernière de la série.

Pourtant, ce n’est finalement pas le cas. Ainsi, la plateforme de streaming Netflix a décidé de renouveler la série Valeria pour une saison de plus. La jeune femme et ses amies seront donc prochainement de retour pour de nouveaux épisodes sur tous vos écrans. Vous pourrez alors retrouver Carmen, Lola et Nerea pour de nouvelles aventures toutes plus folles les unes que les autres.

D’ailleurs, le tournage de cette saison vient de commencer, tout comme celui de la série You saison 5. Il devrait se poursuivre jusqu’à l’été. Cette fois ci, il s’agira bien de la toute dernière saison de la série. Reste à savoir si Valeria a réellement oublié Victor cette fois ci. Ce qui est certain c’est que sa vie personnelle sera haute en couleurs une fois de plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix España (@netflixes)

La date de sortie de la suite de la série Netflix Valeria saison 4 sur tous nos écrans

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte de la quatrième saison de la série Valeria sur nos écrans. Ainsi, la plateforme de streaming ne s’est pas encore exprimée de manière officielle à ce sujet.

Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas prévu pour tout de suite. En effet, le tournage vient tout juste de commencer, il y a quelques jours de ça. Il devrait durer entre quatre et six mois si tout va bien.

Cela veut donc dire que la quatrième et dernière saison de la série Valeria ne sera pas diffusée avant la fin de l’année à venir sur la plateforme de streaming Netflix. Il est également possible que la série soit finalement diffusée au cours de l’année prochaine.