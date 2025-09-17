L’avenir de l’administratif en entreprise pourrait bien s’écrire à Nivelles. Une start-up wallonne, Vertuoza, bouscule la gestion quotidienne des sociétés grâce à son logiciel malin et 100% pensé pour la digitalisation. Alors que la Belgique va imposer bientôt la facturation électronique, Vertuoza explose déjà en Europe. Retour sur cette ascension fulgurante, les enjeux de la nouvelle législation et les atouts qui expliquent le succès du logiciel.

Un logiciel né en Wallonie, adopté partout en Europe

Imaginez une solution qui fait disparaître vos montagnes de paperasse et vos tableurs indigestes. C’est exactement ce que propose Vertuoza ! Conçue au cœur de la Wallonie, la solution séduit désormais bien au-delà des frontières belges.

Le logiciel permet aux entreprises de totalement administrer leurs activités, du devis à la facturation, en passant par la planification, le suivi de chantier ou de projet et la gestion comptable.

Vertuoza s’adresse en priorité au secteur de la construction mais reste adaptable à d’autres domaines professionnels.

Grâce à une ergonomie pensée pour être accessible sans bagage technique, il est apprécié des petites structures aussi bien que des plus grandes entreprises.

La société peut se targuer d’une expansion impressionnante : en moins de cinq ans, elle couvre cinq pays européens !

Pays couverts par Vertuoza Nombre estimé d’entreprises de construction Belgique 65 000 France 400 000 Pays-Bas +50 000 Luxembourg Quelques milliers Suisse Environ 30 000

Vertuoza réalise déjà plus de 60% de ses revenus à l’étranger, porté par un marché de plus de 4 millions d’entreprises de construction à digitaliser en Europe.

Passer au numérique : la (r)évolution bientôt obligatoire

Pour les entreprises, s’équiper d’outils numériques n’est plus un simple confort : la digitalisation devient une règle qui fait office de grande bascule dans le monde professionnel. En particulier dans le secteur de la construction, où les habitudes ont la vie dure.

Un constat s’impose : près de 60% des entreprises européennes du bâtiment sont encore peu numérisées sur le plan administratif.

L’arrivée, en Belgique, d’une nouvelle réglementation va radicalement changer la donne dès janvier 2026.

Chaque entreprise belge devra alors utiliser un logiciel reconnu pour la facturation électronique, avec interdiction d’émettre des factures en PDF, Excel ou tout autre format bricolé à la main.

Des amendes sont prévues pour ceux qui ne s’y plieront pas à temps, ce qui place la barre haut et accélère la bascule numérique.

Situation actuelle (estimée) À partir du 1er janvier 2026 60% des entreprises ne sont pas digitalisées 100% doivent adopter un logiciel agréé sous peine d’amende Facturation en PDF / Excel / papier autorisée Facturation électronique obligatoire, compatible avec la législation Peu de contrôle sur les outils utilisés Contrôles, sanctions et obligation de conformité

Cette mesure touche toutes les sociétés, de la micro-entreprise au groupe international. Une occasion unique pour les acteurs du logiciel comme Vertuoza de proposer une solution clé en main, pile dans les clous de la loi.

Vertuoza : une solution déjà calibrée pour la nouvelle loi

À la veille de ce changement radical, Vertuoza arrive avec les arguments qui font mouche. La start-up tire parti de son avance technologique et prépare le terrain pour des milliers de sociétés contraintes de changer leurs habitudes.

Vertuoza s’est déjà rendu conforme à la future législation, garantissant une transition sereine à ses clients.

La solution va bien au-delà de la seule facturation, facilitant suivi administratif, archivage, planification et reporting.

Les avantages fiscaux encouragent le passage à l’action : l’achat ou l’abonnement à un logiciel certifié est déductible à 120% du revenu imposable.

Ce dispositif fiscal exceptionnel rend la décision particulièrement rentable pour les chefs d’entreprise.

Le support et la prise en main accompagnent les utilisateurs pour éviter le stress du changement.

Avant la digitalisation Après la digitalisation avec Vertuoza Factures égarées, retards fréquents Factures automatisées, paiements accélérés Reporting manuel, chronophage Suivi centralisé et temps réel Archivage papier coûteux et risqué Archivage numérique sécurisé Obligation légale non respectée Conformité garantie à 100%

Explosion du marché et ouverture sur le futur

La pression règlementaire va entraîner une vague de demandes sans précédent pour les solutions adaptées. Vertuoza, déjà présent sur plusieurs marchés, entend jouer un rôle central dans ce chamboulement. Le logiciel a l’avantage d’être testé et approuvé par des milliers de tailles d’entreprises différentes, ce qui accélère sa diffusion.

Son approche intuitive réduit le frein du changement, souvent redouté par les pros du terrain.

La digitalisation devient une source d’efficacité, de transparence et de sécurité, tout autant qu’un moyen de se conformer à la loi.

Vertuoza continue d’adapter sa solution pour s’ouvrir à d’autres métiers, et pas seulement au bâtiment.

L’outil se voit donc comme un allié sur le long terme, pas uniquement pour un passage obligé.

Les enjeux s’annoncent d’autant plus forts que les futurs besoins pourraient concerner d’autres domaines économiques, à mesure que la digitalisation s’impose comme standard en Europe.

Vertuoza : la solution simple, rassurante et pragmatique

L’histoire de Vertuoza illustre la capacité d’une start-up wallonne à anticiper, s’adapter et à se hisser au rang des leaders, sur un marché en pleine mutation.

En quelques années, elle a su convaincre des milliers de clients et faciliter la vie des dirigeants et de leurs équipes.

La prochaine étape, en phase avec la nouvelle législation, devrait lui apporter un nouveau coup d’accélérateur, en Belgique comme ailleurs.

L’enjeu ne se limite plus à la mise en conformité : il s’agit aussi de rentabiliser chaque minute et chaque euro, grâce à une gestion simplifiée et professionnelle.

Pour toute société qui souhaite rester compétitive et éviter les embûches administratives, Vertuoza s’impose comme le compagnon high-tech que l’on attendait. La révolution de la gestion administrative est en route, et elle parle avec l’accent wallon !