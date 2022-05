En plus d’apporter une touche d’originalité à votre maison, la décoration que vous apportez à vos murs reflète votre personnalité. Elle rend votre maison plus agréable à vivre. Si vous manquez d’inspiration, découvrez nos 10 meilleures idées pour bien décorer ses murs.

Quelques techniques pour bien décorer ses murs

Il existe une multitude de techniques pour décorer ses murs. Voici les tendances de l’année.

Peindre les murs de différentes couleurs

Pour donner une forte personnalité à une pièce, n’hésitez pas à choisir différentes couleurs pour vos murs. Mais pour une décoration réussie, l’association doit être choisie correctement. D’ailleurs, voici quelques idées de couleurs de murs.

Accrocher des guirlandes lumineuses pour décorer ses murs

Les guirlandes lumineuses illuminent votre intérieur. Pour le disposer sur vos murs, il suffit de le brancher à une prise de courant. Et pour une décoration plus originale, vous pouvez aussi accrocher des photos entre les ampoules. D’ailleurs, c’est une bonne idée pour personnaliser la chambre à coucher.

Installer des tableaux muraux

Vous trouverez une grande variété de tableaux muraux sur le marché. Vous pouvez choisir parmi plusieurs motifs (paysage, animal, objet, etc.) et différents matériaux (toile, PVC, etc.).

Accrocher des photos de famille

Pour créer un mur de souvenir, n’hésitez pas à y accrocher vos photos de famille. Vous pouvez les fixer dans des cadres, utiliser un masking-tape pour les mettre en valeur, mélanger des photos en pêle-mêle, recouvrir le mur entier de photo ou réaliser une frise de polaroids vintage.

Dessiner pour décorer ses murs

Vous pouvez également dessiner sur les murs de votre maison pour le décorer. Par contre, le choix du dessin dépend de la pièce.

Pour une chambre d’enfant par exemple, les motifs animaliers, les personnages de dessins animés sont très appréciés. Sinon, pourquoi ne pas choisir un mur ardoise ?

Fixer un grand miroir

En plus de décorer vos murs, les grands miroirs peuvent donner l’impression d’agrandir votre pièce. En général, ils sont installés dans le salon.

Coller des papiers peints

Vous trouverez des papiers peints avec différents motifs sur le marché. Mais actuellement, la tendance mise sur les motifs rétro et vintage, les motifs tropicaux, les motifs aux formes géométriques.

A noter que cet accessoire de décoration est très apprécié car il se colle facilement.

Mettre des étagères murales

Les étagères murales sont également très en vogue. Elles peuvent se fixer facilement à l’aide d’une vis. Vous pouvez y installer vos accessoires coup de cœur. Sinon, optez pour la même matière que celle de votre mobilier. Par exemple, si vous utilisez des mobiliers laqués, choisissez des étagères laquées.

Fixer des accessoires de décorations sur le mur

Pour créer une décoration unique, vous pouvez fixer différents types d’accessoires de décoration sur le mur :

Des plaques rétro,

Des tapis de tissage,

Des accessoires en fer,

Etc.

Opter pour un tissage ethnique au mur

Le tissage ethnique au mur est également très apprécié. D’ailleurs, vous pouvez le faire personnaliser selon vos besoins et vos envies pour qu’il s’accorde au style de la pièce.

Nos conseils pour décorer ses murs correctement

Voici quelques conseils pour réussir la décoration de vos murs :