Après seulement quelques jours, votre pain frais commence à durcir et devient rassis. Vous ne le savez peut être pas encore, mais il est encore possible de le manger.

Ainsi, il existe plusieurs astuces qui vous permettront de continuer à déguster votre pain.

Les trois meilleures astuces pour pouvoir continuer à manger votre pain rassis

De l’eau pour pouvoir continuer à manger votre pain rassis

Comme vous en avez déjà certainement fait l’expérience, après seulement un à deux jours, votre pain commence à devenir dur. Ce n’est pourtant pas une raison pour le jeter. En effet, il existe une astuce très efficace pour pouvoir continuer à le manger.

Pour cette astuce, vous aurez seulement besoin d’un petit peu d’eau. Ainsi, vous devrez humidifier votre baguette avec un petit peu. Faites attention à ne pas noyer votre pain rassis.

Ensuite, il vous suffira de la faire réchauffer au four pendant quelques minutes. N’oubliez pas de bien nettoyer votre four en amont. Votre pain devrait avoir retrouvé tout son croustillant. Il ne vous restera plus qu’à le déguster.

Un petit tour au four pour apporter du croustillant à votre baguette

Si vous avez envie de pouvoir continuer à manger votre pain avec un petit peu de chocolat même s’il est rassis, c’est tout à fait possible. Ainsi, pour cette nouvelle astuce, une fois encore, vous n’aurez besoin que d’un petit peu d’eau.

Seulement, cette fois, vous ne devrez pas en mettre sur votre pain. En effet, vous devrez ouvrir votre four et placer de l’eau dans un bol à l’intérieur de l’appareil. Il ne vous restera plus qu’à y déposer votre baguette.

L’eau va s’évaporer au contact de la chaleur et permettre d’humidifier votre pain qui ne sera plus dur. De quoi vous permettre de réduire vos déchets et de faire des économies.

Une pomme pour lutter contre le pain rassis

Pour terminer, il existe une astuce très efficace pour éviter de vous retrouver avec du pain rassis à la maison. De quoi vous permettre de profiter de votre pain frais beaucoup plus longtemps.

Ainsi, pour cette astuce, vous aurez simplement besoin de la moitié d’une pomme. Vous devrez alors la placer à côté de votre baguette, dans votre boîte de conservation. Le fruit va alors permettre d’absorber l’excès d’humidité.

Votre pain restera alors croustillant pendant plusieurs jours. Vous savez ce qu’il vous reste à faire la prochaine fois que vous rentrerez de la boulangerie.