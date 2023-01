Alors que la Saint Valentin arrive dans seulement deux semaines, c’est le moment de commencer à vous préparer.

Pour vous faire gagner du temps, vous pourrez opter pour l’une de ces coiffure romantiques, idéales pour une soirée en amoureux avec votre partenaire.

Trois coiffures romantiques à adopter pour la Saint Valentin

Un chignon bas, une coiffure à la fois tendance et romantique

Si vous avez déjà choisi votre robe pour la Saint Valentin, il vous reste encore à réfléchir à votre coiffure. Ainsi, c’est l’occasion de passer un petit peu plus de temps que d’habitude à vous préparer. Pour cette soirée spéciale, vous pourrez opter pour un chignon bas. Il s’agit d’une coiffure très romantique.

Cette dernière est assez simple à réaliser. Pour un côté chic, vous pourrez plaquer vos racines vers l’arrière. Il ne vous restera plus qu’à attacher vos longueurs en chignon au niveau de votre nuque. Vous pouvez ajouter des petites pinces pour que ce dernier reste en place tout au long de la soirée.

Des cheveux wavy pour la Saint Valentin

Vous n’êtes pas non plus obligée d’attacher vos cheveux pour la Saint Valentin. D’ailleurs, si vous avez craqué pour un carré court comme Jenna Ortega, vous n’avez peut être plus assez de longueur pour réaliser un chignon. Mais, cela ne vous empêche pas d’essayer une nouvelle coiffure. Ainsi, vous pourrez opter pour des cheveux wavy qui seront encore très à la mode cet hiver.

Pour obtenir de belles ondulations, vous pourrez réaliser des boucles avec votre lisseur. Vous n’aurez plus qu’à passer votre main dans votre chevelure pour détendre les boucles. N’oubliez pas d’ajouter un petit peu de laque pour vos vos ondulations tiennent toute la soirée.

Des baby braids, une coiffure rapide et facile à réaliser

Si vous avez envie d’adopter un style romantique et bohème pour la Saint Valentin, alors nous avons la coiffure idéale pour vous. Cette dernière a été popularisée par la célèbre Hailey Bieber. Il s’agit alors des baby braids. Ce sont des petites tresses très fines que vous allez réaliser dans l’ensemble de votre chevelure.

Pour suivre la tendance, vous pourrez en réaliser une de chaque côté de votre front. C’est une coiffure idéale si vous n’avez pas beaucoup de temps devant vous pour vous préparer. Cela va apporter une petite touche d’originalité à votre style en seulement quelques minutes. Vous n’avez plus qu’à choisir votre coiffure préférée !