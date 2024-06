L’été est le moment idéal pour expérimenter de nouvelles couleurs capillaires et ajouter une touche de fraîcheur à votre look. En effet, cela permet de se créer une nouvelle apparence qui va avec cette nouvelle saison. Alors, pour ceux qui recherchent un changement radical ou une transformation subtile, il existe une multitude de teintes tendance à essayer.

De ce fait, explorons dans cet article les colorations de cheveux hyper tendance pendant cette saison chaude.

Le blond cendré : une teinte de cheveux hyper tendance

Le blond cendré ou l’expensive blonde est une couleur froide et subtile qui ajoute de la dimension aux chevelures blondes. En fait, cette teinte est parfaite pour ceux qui veulent éclaircir leur blond tout en évitant les tons chauds.

De plus, cette couleur convient à la plupart des tons de peau et peut être personnalisée pour correspondre à votre style personnel.

Aussi, essayez des reflets argentés pour un effet plus moderne et sophistiqué. En outre, pour un look encore plus élégant, combinez-le avec des nuances de gris pour une esthétique épurée et chic.

De même, vous pouvez mettre ces cheveux en valeur par des accessoires comme des pinces à cheveux ornées de cristaux. Ou aussi, expérimentez des coiffures texturées ou des tresses délicates pour accentuer les nuances subtiles de cette couleur.

Le bleu turquoise est une couleur de cheveux hyper tendance

Le bleu turquoise est une couleur audacieuse et vibrante qui évoque des images de plages tropicales et d’eaux cristallines. Alors, c’est la coloration de cheveux hyper tendance et parfaite si vous allez passer vos vacances à la mer. En fait, cette teinte est idéale pour ceux qui veulent faire une déclaration audacieuse avec leurs cheveux.

Que vous choisissiez une coloration complète ou des mèches, le bleu turquoise est une option amusante et excentrique pour l’été. Aussi, pour intensifier cette teinte saisissante, associez-la à des accessoires contrastés comme de grosse pinces pour un look edgy et moderne.

Le blond miel est l’une des couleur de cheveux hyper tendance pour la prochaine saison

Le blond miel est une couleur chaude et ensoleillée qui évoque des images de journées ensoleillées en montagnes. En fait, cette teinte est parfaite pour éclaircir les cheveux tout en ajoutant de la chaleur et de la luminosité. De même, cette teinte correspond à la plupart des tons de peau.

Pour des cheveux hyper tendance cet été, essayez des reflets dorés pour un effet plus éclatant. En plus, pour sublimer cette teinte rayonnante, choisissez des accessoires dorés tels que des bandeaux ornés de perles pour une touche de glamour.

Stylisez votre chevelure avec des boucles souples mettent en valeur la richesse de la couleur pour un look ensoleillé et romantique.

Le rose pastel

Le rose pastel est une couleur douce et féminine qui ajoute une touche de fantaisie à n’importe quel look. En fait, cette teinte est parfaite pour l’été, car elle évoque des vibes douces et romantiques.

Pour ce faire, vous pouvez opter pour un balayage subtil ou une coloration de vos cheveux en rose, pour des cheveux hyper tendance.

Pour accentuer davantage cette couleur tendre, associez-la à des accessoires assortis tels que des fleurs ou des rubans pour une allure romantique. De même, les chignons désordonnés mettent en valeur la douceur de cette teinte, créant un look insouciant et féminin.

