L’été est synonyme de soleil, de plage et de piscine. Mais même si ces moments de détente sont appréciables, ils peuvent aussi les fragiliser, d’où l’importance d’hydrater vos cheveux. En effet, le sel et le chlore, présents dans l’eau, ont tendance à les dessécher, à les rendre cassants et ternes.

Voici quelques conseils simples et efficaces pour retrouver une chevelure éclatante de santé.

Rincer abondamment à l’eau claire

Dès que vous sortez de l’eau, prenez le temps de rincer abondamment votre chevelure à l’eau claire. En fait, cela permettra d’éliminer une grande partie du sel et du chlore qui s’y sont déposés. De fait, rincez votre chevelure jusqu’à ce que l’eau devienne claire.

Utiliser un shampooing doux et nourrissant

Suite au rinçage, lavez votre cuir chevelu avec un shampooing doux et nourrissant. Toutefois, évitez les shampoings trop agressifs qui risqueraient d’accentuer les dommages. Ainsi, optez pour un shampooing hydratant et nourrissant qui les nettoiera en douceur tout en leur apportant ceux dont ils ont besoin.

Appliquer un après-shampooing démêlant et hydratant

Après le shampooing, appliquez un après-shampooing démêlant et hydratant. Puis, laissez-le agir quelques minutes avant de le rincer soigneusement. Vous pouvez également opter pour un masque capillaire nourrissant à appliquer une fois par semaine. Ce type de soin apportera une hydratation en profondeur et les aidera à retrouver leur souplesse et leur brillance.

Hydrater vos cheveux avec un soin sans rinçage

Pour hydrater profondément, appliquez un soin sans rinçage après le lavage. En outre, ce type de produit nourrira votre cuir chevelu et le protègera des agressions extérieures. De plus, vous pouvez choisir un soin sans rinçage sous forme de crème, de spray ou d’huile.

Faire un masque maison nourrissant pour hydrater vos cheveux

Vous pouvez aussi préparer un masque maison pour hydrater votre cuir chevelu. Pour cela, mélangez deux cuillères à soupe d’huile de coco avec une cuillère à soupe de miel et appliquez sur l’ensemble de la chevelure. Ensuite, laissez agir 30 minutes avant de rincer abondamment.

L’huile de coco est riche en acides gras nourrissants qui les hydrateront en profondeur. Puis le miel apportera des propriétés adoucissantes et hydratantes.

Afin d’hydrater vos cheveux au maximum, protégez-les du soleil

Le soleil est un autre facteur qui peut abîmer les cheveux. N’oubliez donc pas de les protéger en portant un chapeau ou en appliquant un spray protecteur avant de vous exposer. Le soleil peut les rendre secs et cassants, il est ainsi important de les protéger pour éviter qu’ils ne s’abîment davantage.

Couper les pointes fourchues régulièrement

Les pointes fourchues sont des cheveux abîmés qui cassent plus facilement. Il est donc important de les couper régulièrement pour éviter qu’elles ne remontent le long de la chevelure. En plus, couper les pointes fourchues les permet de repousser plus sains et plus forts.

Astuces supplémentaires

Évitez de les brosser lorsqu’ils sont mouillés. À noter que les brosser mouillés les rend plus fragiles et cassants. De ce fait, attendez qu’ils soient secs avant de les brosser.

Utilisez également une brosse à poils naturels qui démêlera votre chevelure en douceur sans les abîmer. De plus, laissez-les sécher à l’air libre autant que possible, car la chaleur du sèche-cheveux peut les fragiliser.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez hydrater vos cheveux. De la même manière, vous retrouverez rapidement une chevelure saine et brillante. Cependant, n’oubliez pas que la santé de votre cuir chevelu commence par une alimentation saine et équilibrée. Ainsi, veillez à consommer suffisamment de fruits, de légumes et de vitamines pour les nourrir de l’intérieur.