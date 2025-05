Teint terne, fatigue persistante, cheveux plats ou ongles cassants ? Ces signaux discrets que nous envoie notre corps ne sont pas à prendre à la légère. Ils traduisent souvent un déséquilibre nutritionnel. Si une alimentation variée reste la base d’une bonne santé, nos modes de vie modernes rendent difficile l’atteinte de tous nos besoins. C’est là que les compléments alimentaires entrent en jeu.

Un coup de pouce précieux pour notre bien-être

Une peau et des cheveux ternes, une chute de cheveux, des ongles cassants, ou des cernes marqués trahissent souvent une carence en vitamines ou minéraux. Bien sûr, une alimentation équilibrée peut combler ces besoins. Mais combien d’entre nous y parviennent vraiment ? C’est pourquoi il est intéressant d’avoir recours à des compléments alimentaires, notamment riches en vitamines, minéraux et protéines.

Des marques comme Aime Skincare proposent aujourd’hui des solutions innovantes et ciblées, pour retrouver une peau lumineuse, reflet direct de notre état de santé.

Nos contraintes quotidiennes : un équilibre difficile à tenir

Entre les petits-déjeuners oubliés, les déjeuners pris sur le pouce et les dîners bâclés par manque de temps, notre rythme effréné ne nous permet pas toujours d’apporter à notre corps tout ce dont il a besoin.

Même avec les meilleures intentions, élaborer des menus variés, riches en micro-nutriments, relève parfois du casse-tête. Résultat : seulement 2 % des Français parviendraient réellement à manger équilibré.

L’un des atouts majeurs des compléments alimentaires, c’est leur facilité d’utilisation. Chez Aime, les produits se déclinent en gélules, pipettes ou même tablettes de chocolat, à intégrer naturellement dans son quotidien — parfois avec plaisir !

La qualité des aliments diminue : un phénomène mesurable

On l’ignore souvent, mais la valeur nutritionnelle de nos aliments a considérablement baissé au cours des 50 dernières années. L’agriculture intensive, l’appauvrissement des sols et le réchauffement climatique ont réduit la richesse de nos fruits et légumes en vitamines et minéraux.

Par exemple :

Il faut 100 pommes modernes pour obtenir autant de vitamine C qu’une seule pomme ancienne.

Et 20 oranges actuelles pour l’équivalent d’une orange riche en vitamine A d’autrefois.

Face à cette baisse de densité nutritionnelle, compléter son alimentation devient plus que jamais une solution pertinente.

Vitamine D : un cas d’école

La vitamine D est un nutriment essentiel, que notre corps synthétise grâce au soleil. En hiver, dans les zones peu ensoleillées comme la France, nos réserves diminuent fortement. C’est pourquoi les pédiatres prescrivent souvent un supplément aux jeunes enfants. Pourtant, les adultes devraient eux aussi y prêter attention, notamment pour préserver leur immunité et leur vitalité.

Moins de sommeil, plus de carences

En cinquante ans, nous avons perdu environ une heure de sommeil par nuit, principalement à cause de l’usage croissant des écrans. Nous dormons désormais en moyenne 6h30, un niveau insuffisant pour assurer une bonne récupération.

Le manque de sommeil peut :

accroître le stress ;

diminuer l’immunité ;

entraîner des troubles de l’humeur.

Des compléments riches en magnésium, vitamine B6 ou omégas 3 peuvent alors aider à compenser ce déséquilibre et soutenir l’organisme.

Des besoins particuliers à certaines étapes de la vie

Il existe des moments ou des profils pour lesquels le recours à des compléments alimentaires devient quasi indispensable. C’est notamment le cas pour :

les femmes enceintes ou allaitantes ;

les sportifs de haut niveau ;

les personnes âgées ou immunodéprimées ;

les personnes en période de stress intense ou de dépression légère.

Dans tous ces cas, un professionnel de santé pourra recommander une routine bien-être ciblée.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation saine, mais ils en sont un allié précieux. Dans une société marquée par la fatigue, le stress et les déséquilibres alimentaires, ils représentent un coup de pouce concret pour retrouver équilibre et vitalité.

Et si prendre soin de vous commençait dans l’assiette… et dans une petite gélule bien pensée ?