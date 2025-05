Chaque mois, c’est la même histoire. Le ventre gonfle, les jeans serrent, la balance grimace. Vous avez l’impression de prendre du poids… et vous n’êtes pas la seule. De nombreuses femmes constatent une variation de leur silhouette durant les menstruations. Mais rassurez-vous : cette prise de poids est tout à fait naturelle, passagère et surtout, non liée à une réelle accumulation de graisse. Décryptons ensemble ce phénomène souvent mal compris, pour l’aborder avec plus de sérénité.

Pourquoi prend-on du poids pendant les règles ?

La première cause de ces kilos en plus est hormonale. Durant les jours qui précèdent les règles, les niveaux d’œstrogènes augmentent, ce qui provoque une rétention d’eau plus importante dans les tissus. Résultat : on se sent gonflée, notamment au niveau du ventre, des cuisses, des seins ou encore des doigts. Ensuite, la progestérone chute, ce qui peut également entraîner des ballonnements et un ralentissement du transit intestinal. Ce cocktail hormonal crée une sensation désagréable de lourdeur qui peut être confondue avec une véritable prise de poids.

Il faut aussi savoir que les ballonnements sont une cause majeure d’inconfort durant cette période. Ils s’expliquent par une sensibilité digestive accrue, souvent accompagnée de gaz, de digestion lente et parfois d’une modification des habitudes alimentaires. Manger trop vite, consommer des boissons gazeuses ou des aliments trop sucrés peut accentuer cette sensation de gonflement.

Quand les envies alimentaires prennent le dessus

Les fringales sont très fréquentes en période de règles. Vous avez envie de chocolat, de fromage ou de plats riches en glucides ? Cela n’a rien d’anormal. Les fluctuations hormonales affectent la production de sérotonine, l’hormone du bien-être. Quand son taux baisse, le corps réclame naturellement des aliments qui réconfortent et stimulent temporairement le moral. Cette recherche de réconfort alimentaire est donc autant physique qu’émotionnelle.

Dans le même temps, la fatigue est souvent plus marquée. Elle entraîne une baisse d’énergie et de motivation à pratiquer une activité physique. Le corps dépense donc un peu moins de calories qu’à l’accoutumée, ce qui peut légèrement influer sur le poids affiché sur la balance. Là encore, cela ne correspond pas à une prise de masse graisseuse, mais à une simple variation passagère.

Quelques conseils pour mieux vivre cette période

Même si ces changements sont naturels, il est possible de les atténuer par quelques gestes simples. Adopter une alimentation riche en fibres, en légumes verts et en fruits frais favorise un bon transit et limite la rétention d’eau. Il est conseillé de réduire sa consommation de sel, qui accentue la sensation de gonflement. Boire davantage d’eau peut sembler contre-intuitif, mais c’est justement ce qui aide le corps à drainer les liquides en excès.

Côté micronutriments, le magnésium est un excellent allié. Présent dans les amandes, les épinards, les bananes ou encore le chocolat noir, il aide à réduire les crampes, le stress et la rétention d’eau. Et même si l’envie de rester au fond du lit peut être forte, une activité douce comme la marche, le yoga ou les étirements contribue à soulager l’inconfort et à favoriser la circulation sanguine.

Enfin, veillez à bien dormir. Un sommeil réparateur joue un rôle essentiel dans la régulation hormonale, l’appétit et le métabolisme.

Ce qu’il faut retenir

La prise de poids pendant les règles est un phénomène fréquent, causé principalement par les hormones, la rétention d’eau, les ballonnements et une activité physique réduite. Ces variations sont bénignes et temporaires. Inutile de monter sur la balance chaque jour ou de s’inquiéter pour quelques centimètres de tour de taille. Une fois les règles terminées, tout rentre généralement dans l’ordre.

Si toutefois vous ressentez une gêne persistante, des douleurs importantes ou des symptômes inhabituels, il peut être utile d’en parler avec un professionnel de santé. Il pourra vous orienter vers des solutions adaptées à votre situation.

Prendre soin de son corps pendant les règles, c’est aussi lui accorder de la bienveillance et de l’attention. Acceptez ces changements comme faisant partie du cycle naturel, sans culpabilité, et faites de cette période un moment d’écoute de vous-même.