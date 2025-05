Qu’elle soit en jean brut, fleurie ou à la coupe flare, la salopette n’en finit plus de faire parler d’elle. Longtemps réservée aux looks décontractés, elle s’invite désormais dans les dressings les plus stylés. Confortable, audacieuse et pratique, elle traverse les époques sans jamais se démoder. Et aujourd’hui, elle revient sur le devant de la scène avec une élégance réinventée.

Focus sur les modèles les plus désirables du moment, ceux que l’on voit partout — dans la rue comme sur les réseaux — et qui méritent une place de choix dans votre garde-robe.

La salopette beige Stradivarius : une valeur sûre pour toutes les silhouettes

Si vous aimez les tons doux et les coupes flatteuses, cette salopette beige signée Stradivarius mérite toute votre attention. Avec sa longueur légèrement raccourcie, juste au-dessus de la cheville, et ses jambes évasées, elle suit parfaitement la tendance actuelle du pantalon flare.

Facile à assortir, elle se porte aussi bien avec un tee-shirt blanc qu’un chemisier imprimé. Que vous soyez fine ou plus ronde, sa coupe taille haute sublime la silhouette. Et bonne nouvelle : elle est proposée à 29,99 € seulement. Une pépite à retrouver sur l’e-shop de Stradivarius ou en boutique.

La salopette fleurie Zara : une touche de poésie dans votre dressing

L’imprimé fleuri fait toujours son petit effet, et cette salopette Zara en est la preuve. Avec ses bretelles réglables et sa coupe fluide, elle apporte une note romantique à votre style. Son motif pastel, à la fois léger et féminin, permet des associations aussi bien sages que décalées.

Vous pouvez la porter avec des sandales nude, des baskets blanches ou des bottines selon votre humeur. Côté accessoires, n’oubliez pas le mini-sac pour finaliser la tenue.

Elle est disponible à 49,95 €, à découvrir sur le site de Zara ou en magasin.

La salopette en jean Levi’s : l’indémodable qui traverse les années

Difficile de parler de salopette sans évoquer le modèle en jean, et Levi’s maîtrise le sujet à la perfection. Sa coupe légèrement loose, ses poches pratiques et ses bretelles ajustables en font une pièce à la fois confortable et stylée. C’est la pièce parfaite pour un look effortless, que vous accessoirisiez avec un foulard, des sneakers ou une veste oversize.

Et pour compléter ce look décontracté, pensez à prendre soin de vos cheveux secs avec une routine capillaire douce qui sublimera votre style au naturel.

Cette salopette est vendue 135 €, un investissement justifié par la qualité Levi’s, disponible sur leur site officiel.

Bien accessoiriser sa salopette : les indispensables

Une salopette, c’est déjà un statement mode. Mais pour en faire un look complet, misez sur quelques essentiels beauté et mode :

La salopette : une alliée mode, toute l’année

Que vous soyez adepte du denim classique, fan des motifs romantiques ou en quête d’une coupe flatteuse et passe-partout, il existe une salopette faite pour vous. Polyvalente, confortable et toujours dans le ton, elle accompagne aussi bien vos balades que vos rendez-vous stylés.

Plus qu’un simple effet de mode, la salopette confirme sa place dans le vestiaire des femmes modernes. Et si vous n’avez pas encore craqué, c’est peut-être le moment.