Les vacances d’été arrivent bientôt. Il est temps de préparer sa valise pour se rendre à la plage et profiter du soleil, de la mer. Alors, pour passer de très belles vacances, sans avoir peur d’abîmer ses cheveux, voici des conseils de pro pour préparer ses cheveux pour l’été.

Préparer ses cheveux pour l’été : pour quelle raison ?

Nos cheveux sont l’une des parties les plus sensibles de notre corps. Lorsque le soleil, la mer, le sel ou le chlore les attaquent, ils peuvent finir par se dessécher et se fragiliser. Après les vacances, ils auront des pointes. C’est pour cette raison qu’il faut leur donner un peu de force avant la période des grosses chaleurs.

Les meilleures techniques pour préparer ses cheveux pour l’été

Voici 5 conseils pour avoir une chevelure toujours au top en été.

Choisissez bien les produits que vous utilisez

Pour que vos cheveux restent subliment même pendant l’été, commencez par adopter un shampoing rééquilibrant afin de les réparer et de les réhydrater. Cela leur permet également d’être plus sains et plus équilibrés.

Prenez des compléments alimentaires pour fortifier les cheveux (une cure de trois mois)

En plus d’apporter de la force à vos cheveux, les compléments alimentaires vont les assainir. Ils participent au pouvoir rééquilibrant du shampoing que vous utilisez. Ils les rendent plus éclatants et plus souples pour passer l’été en toute sérénité.

Appliquez des soins naturels sur les cheveux

Il existe des soins naturels pour préparer ses cheveux pour l’été. Vous pouvez par exemple opter pour :

Un bain d’huile capillaire ( l’huile de ricin, l’huile de coco , etc.)



Le beurre de karité,

L’argile.

Adoptez la bonne coupe et la bonne coiffure

Pendant l’été, la majorité des femmes décident de se couper les cheveux. En effet, par rapport aux cheveux longs, coiffer ses cheveux courts est en général plus facile lorsque vous sortez de la mer.

Sinon, si vous adorez vos longs cheveux, nous vous conseillons juste de couper les fourches. Et pendant vos vacances, coiffez-les en chignon, en queue de cheval ou tressez-les. Si vous manquez d’idées, regardez des tutos coiffure pour cheveux longs sur Internet. Quant à l’attache, l’utilisation d’un élastique en tissu est fortement recommandée.

Prenez rendez-vous chez votre coiffeur quelques jours avant votre départ

Pour une coiffure parfaitement maîtrisée, rendez-vous chez un professionnel quelques jours avant votre départ. D’ailleurs, celui-ci pourra également vous donner des conseils sur les techniques pour préparer ses cheveux pour l’été.

Les gestes à adopter pour protéger ses cheveux en été

Pour protéger vos cheveux en été :