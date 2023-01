Les couleurs tendance pour les vêtements changent chaque année en fonction des prévisions de la mode et de l’humeur générale de la saison.

Voici cinq couleurs qui seront particulièrement à la mode pour le printemps, ainsi que des suggestions de vêtements et de combinaisons de couleurs.

Les couleurs tendance pour vos habits à porter ce printemps

Le jaune moutarde

Cette couleur chaude et pétillante apportera de la luminosité à vos tenues. Un manteau ou un pull en laine moutarde serait une excellente option pour le printemps. Portez-le avec un pantalon noir ou un jean bleu foncé pour un look élégant et chic.

Le rose pastel fait partie des couleurs tendance du printemps

Doux et romantique, le rose pastel est une couleur idéale pour le printemps. Un chemisier ou une robe en dentelle rose pastel serait une belle option pour une soirée ou une occasion spéciale. Portez-la avec des chaussures tendance nude ou des escarpins noirs pour un look sophistiqué.

Le rouge vif fait partie des couleurs tendance

Pour ajouter une touche de couleur vive et de caractère à vos tenues, optez pour le rouge vif. Un manteau ou un pull en laine rouge vif serait une excellente option pour ajouter une touche de couleur à vos tenues de printemps. Portez-le avec un pantalon ou une jupe gris ou noir pour un look chic et sophistiqué.

Le vert menthe

Frais et rafraîchissant, le vert menthe est une couleur tendance pour le printemps. Un pantalon en lin vert menthe serait une option confortable et élégante pour les journées chaudes. Portez-le avec un haut blanc ou gris pour un look épuré.

Le bleu ciel

Cette couleur azurée rappellera le ciel dégagé et les beaux jours à venir. Un chemisier ou une robe en soie bleu ciel serait une belle option pour le printemps. Portez-la avec un pantalon ou une jupe marron ou noir pour un look élégant.