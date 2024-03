L’année 2023 a vu émerger des tendances make-up audacieuses, de la « cold girl » à la délicatesse de la « strawberry girl ». À l’aube de 2024, Beauty Pie propose une analyse exclusive des tendances beauté à venir, basée sur les recherches Google de novembre 2023.

Découvrez les cinq tendances make-up incontournables, liées à des célébrités emblématiques.

Cherry Cola Lips : La bouche glamour inspirée par le Coca-Cola Cherry

Popularisé par des célébrités telles que Kylie Jenner, le Cherry Cola Lips s’inspire directement de la teinte caractéristique du Coca-Cola Cherry.

Pour obtenir ce look ultra-glamour, prenez exemple sur des icônes du style de Kylie Jenner. En effet, ses lèvres vibrantes font sensation sur les tapis rouges, ajoutant une touche de confiance et de glamour à chaque apparition.

Pour pratiquer cette tendance, commencez par délimiter vos lèvres avec un crayon marron. Ensuite, appliquez un rouge à lèvres rouge intense. Enfin, ajoutez une couche de gloss pour une brillance irrésistible. En outre, suivez des conseils pratiques pour atténuer les rides autour des lèvres.

Espresso Makeup : une des tendances make-up inspirée par Votre Café Préféré

En 2024, l’Espresso Makeup s’installe comme une tendance incontournable. Célébrée par de nombreuses amatrices de maquillage, cette tendance est influencée par des célébrités adeptes de l’élégance discrète, telle que Zeynep Berdibek.

Un teint hâlé, des yeux fumés aux nuances de marron profond, et un trait de liner précis créent un look caféiné irrésistible. Adoptez cette tendance pour une allure sophistiquée, parfaite du bureau à la soirée.

Pour pratiquer l’Espresso Makeup, commencez par appliquer une base pour un teint hâlé. Puis, créez un smokey eyes avec des tons marron, et accentuez votre regard avec un liner liquide.

Old Money Makeup : La beauté naturelle à l’honneur

Le « Old Money Makeup » s’inspire du maquillage quotidien de personnalités comme Sofia Richie et Hailey Bieber. Par cette tendance, on retrouve l’authenticité et l’effortless beauty. En fait, elle se caractérise par un teint parfait et l’application de blush pour une touche de fraîcheur. En complément, la paupière est unifiée dans des tons discrets, et une bouche nude.

Optez pour ce look intemporel si vous aimez mettre en avant la beauté naturelle avec une élégance décontractée.

Eyebrow Extensions : des sourcils à la hauteur de vos rêves

Une des tendances make-up surprenantes est l’Eyebrow Extensions. Ce dernier gagne en popularité en séduisant de plus en plus de femmes sur les réseaux sociaux. Cette approche novatrice propose d’ajouter des poils synthétiques aux sourcils. En effet, c’est une solution parfaite pour épaissir des sourcils clairsemés ou redéfinir leur forme.

Les Eyebrow Extensions redéfinissent le jeu des sourcils, offrant une expression audacieuse et personnalisée. Pour pratiquer cette tendance, consultez un professionnel de la beauté pour une application précise des extensions. Cela permettra de créer des sourcils impeccables de manière naturelle.

Toffee Makeup : chaleur et élégance en tons rouges et rosés

Le Toffee Makeup, cousin éloigné du maquillage espresso, fait sensation en 2024. Des célébrités comme Hailey Bieber adoptent cette tendance qui privilégie des sous-tons rouges et rosés. D’ailleurs, c’est un maquillage parfait pour les fêtes de fin d’année car il promet un look sophistiqué et festif.

En effet, ses nuances chaleureuses apportent une touche de romantisme et d’élégance. Pour adopter le Toffee Makeup, choisissez des fards à paupières rouges et rosés. Puis, accentuez votre teint avec un blush aux tons chauds et terminez le look avec une bouche nude pour équilibrer les tons chauds du maquillage.

En conclusion, voici les tendances make-up de 2024 : les lèvres vibrantes du Cherry Cola Lips, l’élégance du café avec l’Espresso Makeup, la simplicité du Old Money Makeup, l’innovation des Eyebrow Extensions, ou la chaleur du Toffee Makeup. Ces dernières promettent de marquer le monde du maquillage.