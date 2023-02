Si vous êtes à la recherche d’une robe confortable et tendance, alors cette robe Promod est celle qu’il vous faut !

Son imprimé marinière et sa coupe droite vont vous faire craquer. C’est bien simple, vous ne pourrez plus vous en passer !

Cette robe Promod marinière ne va plus nous quitter

L’imprimé marinière fait son grand retour parmi les tendances mode

L’imprimé marinière a été un petit peu laissé de côté ces derniers mois. Pourtant, ce dernier est loin d’avoir dit son dernier mot. En effet, ce motif va faire son grand retour dans nos dressings dès la fin de l’hiver. Il fera d’ailleurs partie des tendances du printemps prochain. Vous pourrez alors le retrouver sur tous vos vêtements.

Que ce soit sur vos robes, vos pulls ou même vos accessoires, ce sera difficile de passer à côté de la marnière. Heureusement, c’est un imprimé qui pourra s’adapter à tous les styles vestimentaires. Que vous soyez une fan des tenues décontractées ou que vous préfériez les looks plus travaillés, vous pourrez compter sur ce motif.

Difficile de ne pas craquer devant cette robe Promod super stylée

D’ailleurs, peu importe vos goûts en matière de mode, vous aurez beaucoup de mal à ne pas craquer pour cette robe Promod. Il s’agit d’une robe longue particulièrement confortable. Cette dernière affiche une coupe droite qui va flatter toutes les morphologies.

C’est une robe que toutes les femmes pourront porter. Mais, ce qui la différencie, c’est son imprimé marinière. Avec son coloris marine et ses rayures blanches, vous serez la plus tendance de la saison. De plus, cette robe Promod est affichée à un prix qui devrait vous convaincre de l’acheter sans hésiter une seule seconde de plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Promod (@promod)

Quel style adopter pour porter cette jolie robe marinière ?

Maintenant que vous avez, vous aussi, craqué pour l’imprimé marinière, il ne reste plus qu’à l’accorder avec vos autres tenues.

Rassurez vous, vous allez vous en sortir sans problème. Pour ce qui est des chaussures, nous vous conseillons de porter cette robe Promod avec une paire de baskets blanches.

De quoi donner un coté casual à votre style. Il est également possible de préférer une paire de bottes Jonak pour un look un petit peu plus élégant. Dès que les températures vont se réchauffer vous pourrez la porter avec une veste Mango. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !