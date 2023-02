Les cheveux fins peuvent être difficiles à coiffer car ils ont tendance à tomber rapidement et à manquer de volume.

Cependant, il existe plusieurs astuces pour leur donner un peu plus de corps et de texture.

Voici 6 astuces pour redonner du volume à vos cheveux fins

Les cheveux fins peuvent poser plusieurs problèmes, tels que :

Manque de volume : Les cheveux fins ont tendance à manquer de volume et à tomber rapidement, ce qui peut les rendre plats et sans vie.

Difficulté à coiffer : Ce genre de cheveux peuvent être difficiles à coiffer car ils ont tendance à glisser et à ne pas tenir en place.

Casse et brisure : Ils sont plus fragiles et peuvent se casser plus facilement, ce qui peut entraîner des pointes fourchues et une perte de longueur.

Peu de texture : Ces cheveux peuvent manquer de texture et de mouvement, ce qui peut les rendre difficiles à style.

Fatigue rapide : Ils peuvent s’affaisser rapidement sous le poids des produits capillaires, ce qui peut les faire paraître ternes et sans vie.

Manque d’épaisseur : Les cheveux fins peuvent avoir l’air fins et peu épais, ce qui peut les rendre difficiles à style et à coiffer.

Nos astuces pour leurs donner du volume

Shampooing sec : la touche finale pour vos cheveux fins

Utiliser un shampooing sec pour donner un coup de pouce à la racine de vos cheveux fins peut faire des merveilles. Il suffit de vaporiser le produit sur les racines et de coiffer vos cheveux comme d’habitude pour obtenir un effet plus volumineux.

Brushing à l’envers : tournez la tête

Essayez de vous brosser les cheveux à l’envers pour les soulever à la racine et leur donner plus de volume. Commencez par les cheveux de la nuque et travaillez votre chemin jusqu’au sommet de la tête.

La coupe de cheveux pixie : une transformation réussie

Optez pour une coupe de cheveux pixie pour donner du volume à vos cheveux fins. Cette coupe courte permet de donner plus de texture et de mouvement à vos cheveux, sans ajouter de poids inutile.

Spray volumateur : le petit plus pour les cheveux fins

Utilisez un spray volumateur pour donner du corps à vos cheveux. Il suffit de vaporiser le produit sur vos cheveux secs et de coiffer vos cheveux comme d’habitude pour obtenir un effet plus volumineux.

Les ondulations : une touche de fantaisie

Créez des ondulations dans vos cheveux fins pour leur donner plus de volume. Utilisez un fer à friser ou un fer à boucler pour créer des vagues douces et naturelles.

Le coiffage à l’envers : Une astuce à ne pas manquer

Essayez de coiffer vos cheveux à l’envers pour les soulever à la racine et leur donner plus de volume. Commencez par les cheveux de la nuque et travaillez votre chemin jusqu’au sommet de la tête pour un effet garanti.