Beaucoup d’abonnés Netflix se posent des questions en ce qui concerne la sortie de la suite de la série, Cobra Kai saison 6.

Il se trouve que nous avons déjà quelques réponses à vous fournir. Ainsi, le tournage des prochains épisodes devrait débuter très prochainement.

Le tournage de la série Netflix, Cobra Kai saison 6, va bientôt commencer

Le début du tournage des prochains épisodes de la série Netflix

S’il y a bien une série que tout le monde adore sur Netflix, c’est Cobra Kai. Cette dernière compte d’ores et déjà six saisons qui ont toutes remporté un immense succès lors de leur diffusion. D’ailleurs, pour le plus grand bonheur des fans, Netflix a commandé une sixième saison.

Seulement, cette dernière marquera également la fin du programme qui ne sera pas renouvelé. Pour le moment, le tournage des nouveaux épisodes n’a pas encore commencé. Mais, cela ne devrait plus trop tarder. Ainsi, d’après nos dernières informations ce dernier va débuter au cours du printemps prochain.

Dans cette sixième saison, Johnny et Daniel auront encore un ennemi du passé à devoir affronter. Creese sera de retour pour se venger. Il a réussi à s’évader de la prison où il était enfermé. Désormais, il compte bien son plan à exécution. Johnny, quant à lui, a une autre aventure qui l’attend. Son second enfant est en route et ne va pas tarder à venir au monde.

Le tournage de l’ultime saison de #cobrakai devrait commencer ce printemps 💪 pic.twitter.com/Vf6VLgIblX — Fans de Netflix (@Fans2Netflix) February 23, 2023

La date de sortie de la série Netflix, Cobra Kai saison 6, sur tous vos écrans

Pour le moment, la plateforme de streaming Netflix est restée plutôt floue en ce qui concerne la date de diffusion de la sixième saison de la série Cobra Kai. En effet, si le tournage ne va pas tarder à commencer, il n’a pas encore repris pour l’instant.

La patience sera donc de mise pour tous les abonnés de la plateforme de streaming. Ainsi, il se trouve que la sixième saison de la série Cobra Kai ne devrait pas arriver sur la plateforme Netflix avant, au moins, le début de l’année prochaine.

Mais, si vous aimez l’action, vous ne serez pas déçu. En effet, Netflix a prévu quelques séries qui devraient beaucoup vous plaire. Cet été, vous allez pouvoir regarder la série The Witcher saison 3. Une saison que vous ne devrez surtout pas rater puisque c’est la dernière dans laquelle va jouer le comédien Henry Cavill.