Les coiffures express pour les matins pressés permettent à votre routine beauté d’être moins challengeante. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez sacrifier un look impeccable. Avec des coiffures rapides, vous pouvez arborer un style élégant en quelques minutes seulement.

Voici quatre options polyvalentes pour vous aider à vous préparer rapidement et avec style, sans compromettre l’esthétique.

La queue de cheval chic avec une torsade latérale pour des coiffures express

La queue de cheval est une coiffure classique pouvant être améliorée avec une torsade latérale pour une touche de sophistication. Pour réaliser cette coiffure, commencez par rassembler vos cheveux en une queue de cheval basse ou haute, selon votre préférence.

Ensuite, prenez une petite section de cheveux de la queue de cheval, enroulez-la autour de la base pour la dissimuler. Puis, fixez-la avec une épingle à cheveux. Enfin, réalisez une torsade à partir de l’un des côtés de la tête.

Pour terminer, accrochez-la à la base de la queue de cheval avec une autre épingle à cheveux. C’est une technique qui fait partie des astuces des coiffures express. C’est rapide et surtout parfait pour une journée au bureau ou une soirée décontractée.

Le chignon désordonné effortless

Le chignon désordonné est une coiffure qui semble sophistiquée tout en étant incroyablement facile à réaliser. En fait, pour créer ce look express, commencez par réunir vos cheveux en une queue de cheval basse.

Ensuite, faites un trou au-dessus de l’élastique de la queue de cheval et passez la queue de cheval à travers. De cette manière, réussir sa coiffure en chignon soi-même ne prend pas beaucoup de temps.

En outre, laissez quelques mèches tomber pour un effet désordonné et fixez le chignon avec des épingles à cheveux. Effectivement, ce style convient parfaitement aux matins pressés tout en ajoutant une touche décontractée et chic à votre apparence.

Les ondulations rapides avec un fer à friser

Si vous avez peu de temps mais souhaitez toutefois des cheveux ondulés, un fer à friser peut être votre allié pour des coiffures express. Pour ce faire, divisez vos cheveux en sections, prenez des mèches et enroulez-les autour du fer pendant quelques secondes. À noter que vous devez veiller à alterner la direction des boucles pour un look naturel.

Une fois toutes les sections bouclées, passez vos doigts dans les boucles pour détendre légèrement et créer des ondulations souples. En complément, vous pouvez ajouter un peu de spray texturisant pour fixer le tout en place. Ainsi, vous avez des ondulations rapides sans avoir à prendre du temps.

La tresse couronne élégante pour des coiffures express

La tresse couronne est une coiffure élégante qui peut être réalisée en quelques minutes seulement. Commencez par diviser vos cheveux en deux sections, une de chaque côté de la tête. Ensuite, dressez chaque section en une tresse française. La meilleure méthode pour cela est de commencer au niveau de l’oreille et en remontant vers le sommet de la tête.

Une fois les deux tresses de vos cheveux réalisées, croisez-les sur le dessus de la tête et fixez-les avec des pinces plates pour cheveux. Ainsi, on obtient une forme de couronne. En effet, cette coiffure rapide et sophistiquée est parfaite pour une journée au bureau ou une soirée spéciale.

En intégrant ces coiffures express dans votre routine matinale, vous pouvez économiser du temps tout en conservant un look impeccable. Ces styles vous permettront de démarrer votre journée avec confiance et style. Et cela, que vous optiez pour la simplicité d’une queue de cheval chic ou l’élégance d’une tresse couronne.