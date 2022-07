Cet été, les guêpes sont de retour et elles sont plus nombreuses que jamais. Si bien qu’elles peuvent même vous empêcher de profiter de votre jardin.

Heureusement, il existe plusieurs astuces très efficaces pour les tenir à bonne distance.

Les meilleures astuces pour éloigner les guêpes de votre jardin

Des plantes pour tenir les guêpes à distance

Avec le retour de l’été et de la chaleur, les guêpes s’invitent dans notre jardin. Seulement, leur piqûre est très douloureuse. Heureusement, il existe plusieurs astuces totalement naturelle pour les tenir à distance de votre terrasse.

Ainsi, pour commencer, il existe certaines plantes qui vont repousser les insectes. C’est le cas notamment des géraniums. Ces fleurs possèdent une odeur très forte qui aura une action répulsive sur les guêpes. Cette astuce fonctionne également contre les moustiques.

Il vous suffira alors simplement d’entourer votre terrasse par des pots de géranium. De quoi embellir votre jardin tout en vous protégeant des piqûres. Les plants de tomate sont, eux aussi, très efficace pour tenir les insectes à bonne distance.

Un piège pour vous en débarrasser pour de bon

Si vous n’avez pas franchement la main verte et que vous êtes à la recherche d’une solution plus radicale, il est possible de construire un piège à guêpes. Il s’agit d’une alternative naturelle à tous les produits chimiques que vous pourrez trouver en grande surface.

Pour ce faire, vous aurez besoin d’une bouteille en plastique vide et d’un peu de sirop. Vous devrez couper la bouteille au niveau du goulot et placer cette partie à l’envers sur le reste de la bouteille.

De façon à former une sorte d’entonnoir. Il vous suffira de placer le sirop au fond. La guêpe sera attirée par le sirop mais ne réussira plus à remonter.

Des huiles essentielles pour éloigner les guêpes

Pour terminer, il existe une toute dernière astuce pour éloigner les guêpes de votre jardin. Vous devrez alors utiliser des huiles essentielles. Tout comme le marc de café, ces dernières vont dégager une odeur très puissante.

Grâce à elles, les guêpes ne s’approcheront plus de votre jardin. Les huiles essentielles les plus efficaces sont celles de lavande et de citronnelle. Quelques gouttes suffiront à éloigner les insectes indésirables.

Il ne vous reste plus qu’à essayer toutes ces astuces la prochaine fois que vous aurez envie de profiter de votre extérieur en toute sécurité.